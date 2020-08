Jürgen Drews: DIESER Satz ist ein Schock – „Das muss nicht...“

Er ist der „König von Mallorca“: Jürgen Drews. Doch die Nachricht über die Reisewarnung, die das Auswärtige Amt für Mallorca ausgesprochen hat, scheint den Regenten eher weniger hart getroffen. Im Gegenteil.

Denn anstatt Trübsal zu blasen, rechnet Jürgen Drews in der NDR-Talkshow bitter mit seiner eigenen Karriere auf der Balearen-Insel ab!

Jürgen Drews: In der NDR-Talkshow - heftige Worte über Mallorca

Die Reisewarnung für Mallorca hat den Ballermann-Star nicht überrascht. Ganz im Gegenteil: „Ich habe mir erstens darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, und zweitens habe ich mich darüber gewundert, dass es nicht schon lange passiert ist.“

Dann macht der Schlagersänger eine subtile Andeutung. „Drittens habe ich zu [meiner Frau] Ramona gesagt: Gut so, ich mache jetzt Mallorca schon wer weiß wie viele Jahre.“ Klingt nicht gerade euphorisch.

Foto: imago images / Chris Emil Janßen

„Es ist eine sehr schöne Insel, ich habe sehr viel Spaß dort gehabt und werde es hoffentlich immer noch haben.“ Doch dann folgt der große Bruch: „Aber das muss nicht immer sein!“ Ist dem Schlagerstar die Lust auf Ballermann-Partys etwa vergangen?

Das ist Jürgen Drews:

Jürgen Ludwig Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren

Seine ersten musikalischen Schritte machte Drews in den 1970er Jahren bei den „Les Humphries Singers“, 1973 startete er parallel dazu eine Solokarriere

1976 hatte er mit „Ein Bett im Kornfeld“ seinen ersten großen Hit

Jürgen Drews ist seit 1991 mit Ramona liiert. Das Paar heiratete 1994

2020 veröffentlicht Jürgen Drews seine Biografie „Es war alles am besten“

Jürgen Drews bleibt vage: „Irgendwann...“

Er fühle sich wohl so, wie es derzeit sei – eben ganz ohne Auftritte und den Trubel auf der berüchtigten Schinkenstraße. Will er das Mikrofon nun etwa an den Nagel hängen? „Das wird sich ergeben. Und irgendwann werde ich vielleicht gar nichts mehr machen.“

Das hat der „König von Mallorca“ während der Coronapause gemacht

Dieses Irgendwann fand allerdings gerade jetzt statt – wegen der Coronakrise. Keine Urlauber, keine Ballermann-Partys, keine Auftritte.

Jürgen Drews: Seine Alben

Zeit für meine Songs (1974)

Ein neuer Anfang (1976)

Barfuß durch den Sommer (1977)

Heute (1978)

Feuer + Wasser (1978)

Rockig (1979)

J. D. Drews (1980)

Bloß nichts versäumen (1980)

Morgens auf dem Weg nach Hause (1981)

Irgendwann…mit dir sofort (1989)

J.D. (1992)

Liebe muss ein bisschen Sünde sein (1994)

Jürgen Drews feat. Onkel Jürgen (1996)

Wieder alles im Griff (1999)

Glanz & Gloria (2007)

Schlossallee (2010)

Schlagerpirat (2011)

Kornblumen (2013)

Es war alles am besten (2015)

Die Zeit hat Drews laut „NDR Talkshow“ für anderes genutzt: lesen, lernen, zu sich selbst finden. Dabei kam er zu einem überraschenden Entschluss: „Ich habe gemerkt, dass ich den letzten 30, 40 Jahren wie ein Berserker durch die Gegend gedonnert bin. Von einem Job zum anderen. Von Mallorca nach Deutschland und wieder nach Mallorca. Bescheuert!“

Jürgen Drews: Zwei neue Live-Auftritte

Ob der 75-Jährige in der kommenden Saison erneut auf Mallorca-Partys einheizt, steht also in den Sternen. Für diesen Monat sind laut seiner Homepage zumindest noch zwei Live-Auftritte angesagt. Fragt sich nur, wie lange diese noch bestehen bleiben.

Zuletzt war Jürgen Drews immer wieder mit Selbstkritik aufgefallen. In einem anderen Interview gab sich der „König von Mallorca“ ungewohnt offen (>> hier mehr lesen). (vh)