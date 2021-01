Jürgen Drews macht sich rar – Video verrät den Grund: „Ganz abartig“

Wo ist nur der „König von Mallorca“ abgeblieben? Diese Frage haben sich in den letzten Wochen etliche Fans von Jürgen Drews gestellt. Der Schlager-Star war einfach abgetaucht, ließ sich so gut wie nie auf den Sozialen Medien blicken. Einige Fans waren bereits regelrecht besorgt.

Doch nun ist ein Video aufgetaucht. „Hi, mein Name ist Jürgen Drews…“ Mit diesen kuriosen Worten beginnt der Schlagersänger sein Facebook-Comeback.

Jürgen Drews: Plötzlich wurde es um den 'König von Mallorca' still

Den einen oder anderen Fan dürfte der Post des selbsternannten Königs von Mallorca durchaus glücklich machen. Denn Jürgen Drews war eine geraume Zeit in der Versenkung verschwunden.

Fünf Tage lang, um genau zu sein. Da veröffentlichte der „Ein Bett im Kornfeld“-Star ein altes Foto von sich aus dem Jahr 1974. Und dennoch hat sich Jürgen Drews in letzter Zeit rar bei seinen Fans gemacht, vor allem was die Musik betrifft. Davor meldete er sich zuletzt am 28. Dezember in der Öffentlichkeit, kündigte seine Silvestershow an.

Deshalb nahm er nun ein Erklärungsvideo auf.

Das ist Jürgen Drews:

Jürgen Ludwig Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren

Seine ersten musikalischen Schritte machte Drews in den 1970er Jahren bei den „Les Humphries Singers“, 1973 startete er parallel dazu eine Solokarriere

1976 hatte er mit „Ein Bett im Kornfeld“ seinen ersten großen Hit

Jürgen Drews ist seit 1991 mit Ramona liiert. Das Paar heiratete 1994

2020 veröffentlicht Jürgen Drews seine Biografie „Es war alles am besten“

Bei Instagram folgen ihm über 64.000 Menschen

Seine Tochter Joelina macht auch Schlager

„Hi, mein Name ist Jürgen Drews… wollte ich jetzt wirklich sagen. Weil ich habe so lange nichts mehr gemacht. Habt ihr das mitgekriegt? Ich habe nämlich erst mitgekriegt, dass ihr es mitgekriegt habt, weil ich nämlich angetextet worden bin, warum man nichts mehr hört von mir, ob ich in der Versenkung verschwunden bin. Bin ich!“, so der 75-Jährige.

Jürgen Drews: Das hat er die ganze Zeit gemacht

Den Grund für seine Social-Media-Abstinenz nennt Jürgen Drews im weiteren Verlauf des Videos auch.

„Ich habe mich wirklich nur noch in die Ecke gesetzt und irgendwelche Dokumentationen gesehen, ich habe keine Musik mehr gemacht – ganz abartig.“

Das ist Ramona Drews:

Ramona Drews wurde am 12. September 1973 als Ramona Middendorf geboren

Jürgen Drews lernte sie bei einer Miss-Wahl kennen

Mit Jürgen Drews hat sie Töchterchen Joelina

Jetzt will sich der Bühnenstar aber ändern, das verspricht er seinen Fans: „Aber jetzt bin ich wieder aufgewacht von den Abgeschalteten und ich werde mich jetzt wieder des Öfteren melden. In dem Sinne: Bleibt mir ein bisschen gewogen, euer Jürgen.“

Jürgen Drews auf der Bühne. Foto: IMAGO / 3S PHOTOGRAPHY

Auch seine Tochter Joelina Drews versucht sich schon seit einigen Jahren einen Namen im Musikbusiness zu machen. In einem kürzlich erschienenen Interview sprach sie allerdings von einer schlimmen Phase in ihrem Leben. Was genau die 25-Jährige durchmachen musste, erfährst du hier >>>

