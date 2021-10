Jürgen Drews findet klare Worte – Fans in Sorge um den Mallorca-Star

Was ist nur mit Jürgen Drews los? Das fragen sich aktuell einige Fans des Ballermann-Sängers. Der 76-Jährige stand am Wochenende bei Florian Silbereisens legendärem Schlagerboom in der Dortmunder Westfalenhalle auf der Bühne. Und das nicht allein.

Zusammen mit Schlagerstar Mickie Krause ließ es Jürgen Drews richtig krachen. Zumindest denkt er das selbst. Einige Instagram-Fans sehen das anders.

Jürgen Drews macht großes Versprechen

Der Sänger postete ein paar Zeilen auf Social Media und macht seinen Fans dabei ein großes Versprechen. „DANKE Dortmund. Das war großartig! Schön, dass ich dabei sein durfte. Und ich habe sehr gern das Duett 'König von Mallorca' mit meinem Kumpel Mickie Krause gesungen. Wenn es Euch gefallen hat: Ihr findet es auf meinem Album 'Das ultimative Jubiläums Best of.'“

--------------------------

Das ist Jürgen Drews:

Jürgen Ludwig Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren

Seine ersten musikalischen Schritte machte Drews in den 1970er Jahren bei den „Les Humphries Singers“, 1973 startete er parallel dazu eine Solokarriere

1976 hatte er mit „Ein Bett im Kornfeld“ seinen ersten großen Hit

Jürgen Drews ist seit 1991 mit seiner Frau Ramona liiert – das Paar heiratete 1994

Der Sänger hat zwei Kinder: einen Sohn (*1981) und eine Tochter (*1995)

2020 veröffentlicht Jürgen Drews seine Biografie „Es war alles am besten“

--------------------------

Jürgen Drews: Fans in Sorge um den Ballermann-Star

Und damit seine Fangemeinde jetzt nicht denkt, ihren „König von Mallorca“ nicht mehr alleine zu Gesicht zu bekommen, fügt er hinzu: „Und keine Angst....ich werde in Zukunft auch wieder solo auf der Bühne stehen. Alles Liebe - Euer Jürgen.“

Doch einige Follower sind nach diesem Post und dem Auftritt am Wochenende irritiert. Sie machen sich Sorgen um den Star.

„Jürgen stand hilflos da und sah sehr schlecht aus“

„sehr wenig gesungen“

„stand neben sich“

„Jürgen Drews sieht sehr schlecht aus“

„Jürgen stand wie ein hilfloser Mensch auf der Bühne“

Nicht alle haben es so dramatisch gesehen. Es gibt auch Stimmen, die dem Ganzen etwas Positives abgewinnen konnten. „Hey Jürgen, mir hat euer gemeinsamer Auftritt am Samstag beim Schlagerboom richtig gut gefallen“, schreibt jemand bei Instagram. Ein anderer: „Ihr wart großartig.“

--------------------------

--------------------------

Doch seine Fans müssen sich gedulden: Die nächsten großen Schlagerevents mit Jürgen Drews finden erst im kommenden Jahr statt:

8. Juli 2022: Schlagerparty – Live am Harz Open Air

6. August 2022: 2. Alzeyer Regenbogennacht – Jürgen Drews live mit Band

Florian Silbereisen bricht Schweigen

Schlagerboom-Gastgeber Florian Silbereisen brach gerade erst sein Schweigen. So denkt er wirklich über Helene Fischers Baby-News. Hier kannst du es lesen >>> (jhe)