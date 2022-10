Jürgen Drews völlig verändert nach Karriere-Ende – er ist kaum wiederzuerkennen

Für seine Fans war die Nachricht ein Schock: Jürgen Drews beendet seine Karriere, der König von Mallorca tritt ab. Im Oktober wird Jürgen Drews das letzte Mal auf der Bühne stehen, sein Rentnerleben genießt er allerdings schon vorher, wie er in der Vox-Doku „Schlager – jetzt erst recht“ am Samstagabend (24. September) zeigt.

Jürgen Drews gibt privaten Einblick

In entspannter Atmosphäre öffnet Jürgen Drews dem Vox-Team in der Doku Tür und Tor, zeigt sein Haus und spricht über die Corona-Pandemie – die ihm weniger zugesetzt hat, als anderen Künstlern. „Für mich war die Zeit, die ich auf einmal hatte durch die Pandemie, toll. Ich bin erstmal richtig zu mir selbst gekommen und habe gemerkt, was ich alles versäumt habe früher, weil ich immer nur unterwegs war“, erklärt der 77-Jährige ehrlich. Ob dieses Fazit auch in die Entscheidung, seine Karriere in diesem Jahr zu beenden, hinein gespielt hat?

Jürgen Drews spricht über die Zeit nach seinem Karriere-Ende. Foto: IMAGO / Bildagentur Monn

Jürgen Drews, der durchaus auch als Rampensau bekannt ist, ist auf jeden Fall sehr viel ruhiger geworden, gibt zu: „Ich bin ein glücklicher Rentner, kann man wirklich sagen. Ich habe eine wunderhübsche Frau, mit der ich mich unheimlich gut verstehe, und habe mich schon oft beim lieben Gott bedankt und gesagt ‚Das ist eigentlich herrlich, ich fühl mich richtig wohl.'“ Ungewohnt Töne von dem Vater einer Tochter, der doch eigentlich nie eine Party ausließ.

Jürgen Drews: Waldspaziergänge statt Mallorca-Party

Jürgen Drews hat sich nach eigener Aussage „eine kleine Welt zusammen gebastelt“, hat zum Beispiel „einen kleinen Wald“ und einen Teich. „Das sind so die kleinen Freuden, die als Rentner noch habe“, sagt er im Vorab-Ausschnitt der Vox-Doku.

Nur einen Wunsch hätte Jürgen Drews zu seinem Glück noch: „Ich würde gerne

ein paar Jahre jünger sein, aber andere wären froh, wenn sie überhaupt mein Alter hätten. 77 ist ja schon eine heiße Zahl.“ Wie Schlager-Kollegen wie Andreas Gabalier oder Maite Kelly mit der Corona-Pandemie umgegangen sind, kannst du um 20.15 Uhr auf Vox oder bei RTL+ sehen.