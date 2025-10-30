Spaniens Ex-König zieht kräftig vom Leder über Prinzessin Diana (†) – „Kalt“

Na, das gibt Zoff! Ex-König Juan Carlos packt in seinen Memoiren über Prinzessin Diana aus. Doch seine Worte sind alles andere als schmeichelhaft. Das Buch „Versöhnung“ erscheint am 5. November. Darin erinnert sich der Spanier an seine Begegnungen mit Lady Di.

Die britische Zeitung „Mirror“ zitiert aus dem Buch. Juan Carlos spart nicht mit Kritik an der verstorbenen Prinzessin Diana. Er zeichnet ein wenig schmeichelhaftes Bild der Ex-Frau von König Charles.

Juan Carlos stellt Prinzessin Diana in einem schlechten Licht dar

Juan Carlos beschreibt Prinzessin Diana als „kalt, wortkarg, distanziert, außer in Gegenwart von Paparazzi“. Damit widerspricht er dem Bild, das viele von Diana haben. Zudem dementiert er Gerüchte um eine Affäre. Zwischen ihm und Prinzessin Diana sei nichts gewesen.

Seine harschen Worte stoßen auf wenig Gegenliebe. Besonders Diana-Fans sind nach „Focus“-Informationen entsetzt über die Aussagen. Im Netz hagelt es Kritik für den ehemaligen König. User zeigen sich schockiert über die wenig schmeichelhaften Worte. Viele finden es pietätlos, so über die Verstorbene zu reden. „Das ist widerwärtig“ und „Das ist völlig würdelos“, schreiben User auf Social Media.

Vor allem, dass sich Prinzessin Diana nicht wehren kann, erzürnt viele. „Diana kann aus dem Jenseits nicht antworten, warum also jetzt solche Dinge sagen?“, fragt sich ein User. Juan Carlos‘ Enthüllungen sorgen für mächtig Wirbel. Es bleibt abzuwarten, wie die Öffentlichkeit weiter reagiert.