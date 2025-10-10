Nach langem Warten – Joyn gibt Start für „Das Duell um die Geld“ bekannt

Nach ihrem erfolgreichen Comeback im letzten Jahr kehrt die beliebte Show „Das Duell um die Geld“ zurück! Joyn bestätigte nun, dass ab dem 29. Oktober acht neue Folgen der Quizpoker-Show bereitstehen.

Fans können die neuen Episoden jeden Mittwoch auf der Streaming-Plattform abrufen. Mit dabei sind natürlich wieder Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Die Zuschauer können sich aber auch auf hochkarätige Gäste freuen.

Quiz-Kult trifft Poker: Jetzt auch auf Joyn

Oliver Kalkofe übernimmt erneut die Rolle des Quizmasters. Am Pokertisch gibt’s wöchentlich prominente Unterstützung für Joko und Klaas. Zum Start am 29. Oktober treten Stars wie Anne Will, Felix Lobrecht und Tahsim Durgun an. Die Woche darauf sind Nina Chuba, Elyas M’Barek und Johannes B. Kerner mit von der Partie.

Im Laufe der Staffel kommen weitere prominente Gäste hinzu: Mit dabei sind unter anderem Torsten Sträter, Mark Forster und Oliver Welke. Auch Stars wie Smudo, Guido Maria Kretschmer und Katrin Bauerfeind wagen sich ans Pokern. Die Zuschauer dürfen sich auf jede Menge Schlagfertigkeit und spannende Runden freuen.

Das Format hat Kultpotenzial: Ursprünglich startete es in der ProSieben-Show „Circus HalliGalli“. Damals liefen die ersten Staffeln 2016 und 2017, bevor „Das Duell um die Geld“ in eine längere Pause ging. 2022 zog ProSieben mit Joyn die Neuauflage durch – dieses Jahr dürfte es nicht anders sein.