Joko Winterscheidt: Neue ProSieben-Show ohne Klaas – DESHALB steht für den Moderator viel auf dem Spiel

ProSieben-Allrounder Joko Winterscheidt wagt den Soloflug – der Moderator startet im kommenden Januar mit „Wer stiehlt mir die Show?“ seiner eigene Sendung bei dem Münchener Sender.

Dabei steht Joko Winterscheidt ohne Kollege Klaas Heufer-Umlauf als Quizmaster, aber auch als Kandidat auf der großen TV-Bühne – und geht in seiner eigenen Show ein gewisses Risiko ein.

Joko Winterscheidt: Solo-Show bei ProSieben – darum steht viel auf dem Spiel

Gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf ist Joko Winterscheidt das ProSieben-Aushängeschild. Während Klaas schon länger auch alleine seine „Late Night Berlin“ moderiert, hat Joko Winterscheidt bisher keine eigene Solo-Show – doch das wird sich ab Januar ändern!

Das ist Joko Winterscheidt:

geboren am 13. Januar 1979 in Mönchengladbach

ist ein deutscher Fernsehmoderator und Schauspieler

er seit 2005 MTV-Moderator, moderierte dort mit Klaas Heufer-Umlauf „MTV Home“

er hat seit 2009 ein eigenes Modelabel („German Garment“, u.a. gemeinsam mit Matthias Schweighöfer)

seit 2012 treten Joko und Klaas bei ProSieben im „Duell um die Welt an“

weitere Formate sind unter anderen „Circus HalliGalli“ (2013 bis 2017), und „Joko und Klaas gegen ProSieben“)

In „Wer stiehlt mir die Show?“ ist der 41-Jährige ein Quizmaster der besonderen Art. In mehreren Quiz-Runden können vier Kandidaten Münzen gewinnen, der mit den meisten tritt am Ende in einer Finalrunde gegen den Moderator persönlich an – und kann dabei wortwörtlich die Show gewinnen.

„Die Leute gewinnen sonst einfach nur schnödes Geld. Bei mir gewinnen sie meine Show, inklusive Team, Studio und Moderation“, erklärt er auf einer Pressekonferenz. Joko Winterscheidt setzt also seine eigene Sendung aufs Spiel – und ist damit glücklich: „Ein Traum ist wahr geworden.“

Joko Winterscheidt: „Das ist so bekloppt, da muss ich dabei sein“

Bereits in der ersten Folge am 5. Januar wird der Mönchengladbacher sein Feld gegen drei Promis (Palina Rojinski, Thomas Gottschalk, Elyas M'Barek) und Wildcard-Gewinnerin Luisa im Studio verteidigen – das übrigens „das mit Abstand krasseste und größte Studio“ ist, das ProSieben je gebaut habe.

So gibt es eine extrem hohe Studiotreppe, die sich Joko persönlich gewünscht hat – aber mit seiner Höhenangst kaum entspannt runterschlendern kann („Die ersten Stufen halte ich mich am Geländer fest“). Ein weiteres Highlight ist ein fahrendes Pult, das dem 41-Jährigen bereits bei den Proben eine Oberschenkel-Verletzung zugefügt hat. Trotzdem sei das Studio für ihn „an Schönheit nicht zu überbieten“.

Für den Moderator habe „das Gesamtkonstrukt ultraviel Spaß gemacht“ – sogar seine Promi-Gegner hat er sich selbst ins Boot geholt. „Thomas Gottschalk meinte 'Das ist so bekloppt, da muss ich dabei sein'“.

Joko Winterscheidt im „Wer stiehlt mir die Show?“-Studio. Foto: ProSieben/Claudius Pflug

Auch wenn Joko Winterscheidt bei „Wer stiehlt mir die Show?“ „Quizmaster, Regelerklärer, Seelentröster und Kandidat in einer Person“ sein müsse, so habe er keine Sehnsucht nach Klaas gehabt – höchstens nach Moderatoren-Profis wie Jeannine Michaelsen oder Steven Gätjen.

„Aber so sehr man es sich wünscht, umso glücklicher ist man dann im Nachhinein, alleine zu sein, kein Gast in der eigenen Show zu sein“, wie es bei den bisherigen ProSieben-Formaten der Fall gewesen war.

Und so hofft Joko Winterscheidt, dass die Zuschauer an „Wer stiehlt mir die Show?“ genauso viel Spaß haben werden wie er – und dass die Show nach dem „wahnsinnig schweren Jahr“ ein „kleiner Baustein dazu sein kann, in dieser Zeit glücklich zu sein“.

„Wer stiehlt mir die Show?“ läuft erstmals am Dienstag, 5. Januar 2021 um 20.15 Uhr auf ProSieben und dann fünf Folgen lang immer dienstags.