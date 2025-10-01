Schlechte Nachrichten bei Joko & Klaas – „Es ist eine absolute Katastrophe!“

Panik bei den Chaos-Königen von ProSieben! Am Samstag (4. Oktober) soll es wieder heißen: „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“. Doch plötzlich steht alles auf der Kippe.

Eigentlich wollten Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) ihr neues Quiz-Format wie gewohnt mit viel Überraschung und Spontanität präsentieren. Niemand weiß vorher, wo sie auftauchen. Jeder Zuschauer könnte zum Kandidaten werden. Doch nun hat die Show schon vor dem Start ihre erste Katastrophe.

Drama bei Joko & Klaas – kurz vor Show platzt die Location

Am Mittwoch (1. Oktober) meldete sich Joko völlig aufgeregt bei Instagram. In einem Live-Stream wollte er etwas Wichtiges loswerden. Dann schaltet er Klaas dazu. Und die Bombe platzt. „Wir haben ja Samstag Livesendung – die Location hat abgesagt“, erklärt Joko kleinlaut. Klaas fällt fast vom Stuhl. „Es ist maximal kacke! Warum haben die das abgesagt? Hast du das nicht ordentlich gemacht? Hattest du keinen Vertrag?“ Der Moderator wird richtig sauer.

Joko versucht sich zu rechtfertigen. „Ich bin nicht der Einzige, den das wie ein Schock getroffen hat. Alle im Team sind in Schockstarre.“ Doch damit beruhigt er Klaas kein bisschen. Die Situation ist ernst. „Wir können jetzt zwei Dinge machen“, erklärt Joko. „Entweder ich stehe hier Rede und Antwort oder wir legen auf. Denn jede Minute verliere ich Zeit, die ich mit dem Team brauche, um eine neue Location klarzumachen.“

Mehr Infos gab es nicht. Nur so viel: Die geplante Location lag angeblich irgendwo im Osten Deutschlands. Warum sie absagte, bleibt unklar. „Ich will jetzt auch niemanden ans Messer liefern. Es ist mir super unangenehm“, gesteht Joko.

Am Ende waren sich beide einig: „Es ist eine absolute Katastrophe!“ Ein Fan bot den beiden sogar spontan das Haus seiner Oma an. Ob sie wirklich dort landen?

ProSieben zeigt eine neue Ausgabe von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ am Samstag (4. Oktober) ab 20.15 Uhr.