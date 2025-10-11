Joko und Klaas: Plötzliche Nachricht! Es bahnt sich Großes an

Das renommierte Entertainerduo Joko und Klaas kann auf eine gelungene 9. Staffel ihrer ProSieben-Quizshow „Wer stiehlt mir die Show?“ zurückblicken. So generierte beispielsweise die Auftaktfolge starke 18,1 Prozent Marktanteil.

Für den Sender sowie Joko und Klaas steht demnach außer Frage: „Wer stiehlt mir die Show?“ geht in die nächste Runde. Jetzt teilen sie einen Clip auf ihrem Instagram-Account.

Joko und Klaas: „Wer stiehlt mir die Show?“ steht in den Startlöchern

„Die 10. Staffel #WSMDS aka richtig Rambazamba erwartet euch! Ab dem 19. Oktober, immer sonntags 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn“, heißt es dazu in ihrem Beitrag,

Gemeinsam mit Moderatorin Katrin Bauerfeind zeigt sich Joko im aktuellen Clip. Vor ihnen steht eine bunte Torte, geschmückt mit zahlreichen Stargesichtern, darunter Sängerin Sarah Connor, Rapper Sido, Popstar Mark Forster und Comedian Anke Engelke, an kleinen Holzstängeln.

Sie alle waren Teil der erfolgreichen 9. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ und sorgten für abwechslungsreiche Momente in der beliebten ProSieben-Quizshow. „Ich habe gerade einen emotionalen Meltdown. Und dabei geht es ja jetzt erst richtig los. Wir gehen ja jetzt runter in die erste Sendung. Wir machen jetzt richtig Rambazamba“, platzt es aus Joko heraus.

Welche Stars sind bei der Premiere dabei?

Schon bald ist es also so weit: Am 19. Oktober zur Primetime startet die 10. Staffel bei ProSieben und Joyn. Das Format überzeugt mit einem einzigartigen Konzept: Drei Prominente und ein Wildcard-Kandidat versuchen, Joko Winterscheidt als Moderator abzulösen. Wer im Finale gewinnt, übernimmt die Moderation der nächsten Ausgabe und gestaltet sie nach eigenen Vorstellungen. In der darauffolgenden Folge muss sich Joko seine Show dann zurückerobern.

Bei der Premiere stellen sich übrigens Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz dem packenden Showdown.