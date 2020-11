Joko und Klaas treten erneut gegeneinander an. Dabei fällt Joko Winterscheidt auf, welchen Promi er gerne statt Klaas an seiner Seite haben würde.

Joko und Klaas: Jetzt ist es raus! ER hätte Joko Winterscheidts „Partner in Crime“ werden – und Klaas ersetzen sollen

Seit inzwischen acht Jahren treten Joko und Klaas regelmäßig im „Duell um die Welt“ gegeneinander an. Mehr als elf Jahre Zusammenarbeit verbindet das Entertainer-Duo. Für die Fans gehören Joko und Klaas einfach zusammen. Joko ohne Klaas fühlt sich immer ein bisschen an wie Weihnachten ohne Geschenke.

Dennoch haben sich die Moderatoren in den vergangenen Jahren eigene Standbeine aufgebaut. Jetzt verrät Joko Winterscheidt, welchen Promi er statt Klaas Heufer-Umlauf eigentlich an seiner Seite haben wollte.

Joko und Klaas: Moderator enthüllt ursprünglichen Plan

Sie haben eine ganze Generation geprägt. Angefangen bei MTV über eine eigene ZDFneo-Show bis zur ProSieben-Primetime: Joko und Klaas sind als Duo erfolgreich geworden. Der zynische Ton von Klaas und die albernen Jokes von Joko harmonieren einfach perfekt miteinander.

Doch in der neuen Ausgabe von „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ gibt Joko Winterscheidt plötzlich bekannt, dass er sich ursprünglich einen ganz anderen TV-Partner an seiner Seite gewünscht habe.

Das ist „Das Duell um die Welt“:

„Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ ist eine Spielshow

Die Sendung wird seit dem 21. Juli 2012 bei ProSieben ausgestrahlt

Protagonisten der Show sind das Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Die beiden reisen in verschiedene Länder auf der Welt, um dort besondere Aufgaben zu lösen

Zudem warten Herausforderungen im Studio auf die zwei Kontrahenten

Moderiert wird die Sendung von Jeannine Michaelsen

Seit 2018 wurde der Titel der Show in „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ geändert, da die Entertainer nun mit der Hilfe verschiedener Promis gegeneinander antreten

Aus „Joko und Klaas“ wird „Joko und Luke“?! Bitte nicht!

„Manchmal glaube ich, wenn ein paar Sachen auch nur ein bisschen anders gelaufen wären, dann hätte es sein können, dass Luke [Mockridge, Anm.d.Red.] mein Partner in Crime für diese Fernsehkarriere geworden wäre. Stattdessen sitze ich hier mit ihm, Senior Wüterich“, so Joko. Blöd nur, dass der Comedian am Samstagabend für Jokos Gegner Klaas ins Rennen geht.

Luke Mockridge geht für Klaas Heufer-Umlauf ins Rennen.

Dass Luke Mockridge Klaas Heufer-Umlauf ersetzen könnte, scheint den „Late Night Berlin“-Moderator nicht kalt zu lassen. „Stell mich nicht so dar!“, entgegnet er, nachdem Joko von seinem Alternativplan mit Mockridge schwärmt.

Joko zu Klaas: „Nicht bekannt für deine gute Laune“

„Du bist jetzt nicht bekannt für deine gute Laune“, pfeffert Joko seinem langjährigen Kollegen an den Kopf. Dafür hat Klaas jedoch eine simple Erklärung: „Der Luke Mockridge hat natürlich auch ein ganz anderes Leben. Der hat ja auch viel mehr Gründe zu Lachen. Der hat einen super-einfachen Job: Der singt das Gummibärenbande-Lied, der arbeitet mit Kindern.“

Während Joko für die gute Laune sorgt, ist Klaas eben eher für trockene Sprüche und seine ernste Miene bekannt. Aber genau dieser Kontrast macht das Duo doch so beliebt. Und ob das Fernsehen wirklich zwei Spaßvögel wie Joko und Luke im Doppelpack vertragen könnte, lassen wir mal dahingestellt.

„Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ läuft am Samstag, den 28. November, um 20.15 Uhr bei ProSieben.