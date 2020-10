Joko und Klaas: Pleite gegen ProSieben – Strafe für einen der beiden Entertainer richtig heftig

Aktualisiert: am 07.10.2020 um 08:35

Das war nichts! Diesmal konnte sich das Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nicht gegen ihren Sender durchsetzen. ProSieben setzte sich im Duell am Dienstagabend durch. Nun erwartet die Entertainer eine pikante Strafe.

Es ging um satte 30 Minuten Sendezeit. Sonst war es jeweils eine Vierteilstunde zur Primetime, die Joko und Klaas zur freien Gestaltung gewinnen konnten, nun wäre es sogar eine halbe Stunde gewesen.

Der Kampf gegen den Sender wurde spannend! Gegen Elyas M'Barek, der für ProSieben im Serienmelodie-Raten gegen die Entertainer antrat, zogen sie den Kürzeren. Besser sah es aus im Drift-Duell gegen Michi Beck und Smudo von den "Fantastischen Vier" und auch in der Rückwärts-Olympiade gegen Janine Michaelen und Simon Gohsejohann setzten sich Joko und Klaas durch. Der Sieg gegen ProSieben war zum Greifen nahe. Doch dann wurde es zu sportlich für Klaas Heufer-Umlauf!

Duell gegen ProSieben: Aufgabe zu sportlich für Klaas Heufer-Umlauf

Beim Basketball-Weitwurf versenkte Klaas keinen einzigen Ball. Und damit verloren die Entertainer gegen ProSieben!

Die Strafe: Joko und Klaas müssen nun das EM-Qualifikationsspiel der U21-Nationalmannschaft zwischen Deutschland und Bosnien-Herzegowina kommentieren, das ProSiebenMaxx live am Dienstag zeigt. Zumindest für Klaas Heufer-Umlauf eine harte Aufgabe, denn spätestens seit seinem legendären Doppelpass-Auftritt (er wurde aus der Sendung geworfen!) weiß man, dass er überhaupt nichts von Fußball versteht! Joko Winterscheid dagegen ist bekennender Gladbach-Fan und sollte das durch mehr Fachwissen ausgleichen können.

Vorbericht vom 05. Oktober 2020: Joko und Klaas: „Das ist einmalig in der Geschichte dieser großen Show“

DAS gab es bei „Joko und Klaas“ noch nie. Normalerweise ist die Show der beiden Komiker gegen die Kollegen von ProSieben immer gleich aufgebaut.

„Joko und Klaas“ kämpfen in verschiedenen Wettbewerben gegen Moderatoren und Schauspieler des ProSieben-Universums. Gewinnen „Joko und Klaas“ die Mehrzahl der Spiele, bekommen sie am Tag darauf 15 Minuten zur besten Sendezeit, also um 20.15 Uhr, um eine Live-Show zu veranstalten.

„Joko und Klaas“: Mega Überraschung für die Zuschauer

Man denke dabei nur an Formate wie „A short Story of Moria“, bei denen „Joko und Klaas“ erschütternde Bilder aus dem griechischen Flüchtlingslager zeigten und so Millionen Zuschauer erschütterten.

-------------------------

Das ist „Joko und Klaas gegen Prosieben“:

läuft seit Mai 2019

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten gegen Prosieben an

Gegner und Spiele legt Prosieben fest

gewinnen Joko und Klaas, bekommen sie auf Prosieben einen 15-minütigen Live-Sendeplatz, auf dem sie machen können, was sie wollen

gewinnt Prosieben, müssen Joko und Klaas das machen, was Prosieben will

beim Auftakt am 8. September haben Joko und Klaas gegen Prosieben verloren; der Sender hat die Sendung kurzerhand in „Not und Elend gegen Prosieben“



Doch nun hat ProSieben ein ganz besonderes Bonbon für die beiden Moderatoren parat. So verkündete Moderator Steven Gätjen, dass ihnen nicht nur 15 Minuten, sondern gleich eine halbe Stunde zur Verfügung stehen würde, wenn sie die Show gegen ProSieben gewinnen. „Das ist einmalig in der Geschichte dieser großen Show“, so Gätjen.

Joko und Klaas: Gegen 23 Uhr herrscht Gewissheit

Ob die Moderatoren die 30 Minuten auch wirklich bekommen, entscheidet sich am Dienstagabend in der Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“. Gegen 23 Uhr wissen wir also mehr.