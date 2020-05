Joko und Klaas Live – Kurz vor Prosieben-Show: Sie lassen Bombe platzen! Schuld ist RTL

Es waren spannende Minuten bei Prosieben. Niemand wusste, was am Mittwochabend um 20.15 Uhr passiert. Die Hauptakteure: Joko und Klaas.

Das TV-Duo gewann bereits am Dienstag in der Show „Joko und Klaas gegen Prosieben“ und sicherte sich damit 15 Minuten Sendezeit für Mittwoch.

Das Brisante dabei: Joko und Klaas konnten in der Live-Sendung tun und lassen, was sie wollten, hatten die Fäden bei Prosieben in der Hand.

Doch es kam alles ganz anders!

Joko und Klaas ändern ihre Show

Die beiden änderten circa eineinhalb Stunden vor der Show noch mal ihr Konzept. Der Grund: Auch RTL sendete 15 Minuten lang. Und zwar ein Corona-Spezial. Für Joko und Klaas Anreiz genug, ihre vorher durchdachte Sendung noch mal über den Haufen zu werfen, um die Zuschauer mit noch besserem Inhalt auf Prosieben zu locken.

„Wir machen jetzt einfach was ganz anderes. Wir haben uns was ganz anderes überlegt“, so Klaas Heufer-Umlauf bei Twitter. Joko Winterscheidt stellte noch klar: „Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung“

Ihr Ziel: „Wir werden Prosieben nicht blamieren!“

Joko und Klaas: Das passiert in ihrer Show

Joko und Klaas sitzen zunächst zusammen am Schreibtisch, tragen schicke Anzüge und geben offen zu, dass es im TV-Business um die Quote geht. Was dann folgt, gab es so womöglich noch nie im Fernsehen.

„Wir haben auch ein RTL-Spezial zu Corona. Das Prosieben-RTL-Spezial zu Corona! Das ist das RTL-Spezial Plus. Denn hier gibt es Joko und Klaas. Das Prosieben-RTL-Spezial mit Pfiff“, erklären Joko und Klaas in ihrer Anmoderation.

Soll heißen: Joko und Klaas sicherten sich einfach ihre Quote bei Prosieben, indem sie das Spezial von RTL livestreamten.

So reagiert die Twittergemeinde:

„Kann nicht glauben, dass ich mir gerade RTL auf Prosieben angucke wegen Joko und Klaas.“

„Wie gut, dass ich gerade das RTL-Spezial zu Corona aufnehme, während ich die Sendung mit Joko und Klaas gucke.“

Eine entscheidende Frage stellte sich Joko Winterscheidt am Ende aber: „Dürfen wir das überhaupt machen? Ist das legal?“ Erste Kommentare von Fans dazu lauteten bereits: „Headline morgen: Joko und Klaas arbeitslos“.

Ob das Ganze rechtliche Auswirkungen auf die beiden und den Sender Prosieben haben wird, bleibt abzuwarten.