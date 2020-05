„Joko und Klaas gegen Prosieben“: Die Zuschauer haben nur DIESE eine Frage

Es ist wieder so weit: Joko und Klaas treten auch im neuen Jahr wieder gegen ihren Arbeitgeber an. „Joko und Klaas gegen Prosieben“ heißt es in den nächsten Wochen jeden Dienstag um 20.15 Uhr.

In der ersten Folge von „Joko und Klaas gegen Prosieben“ tritt das Duo unter anderem gegen Schlagersängerin Vanessa Mai, Benjamin Dolic, der Deutschland beim Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam hätte vertreten sollen, und Elton an.

„Joko und Klaas gegen Prosieben“: Zuschauer fragen sich nur DAS

In der ersten Folge konnten „Joko und Klaas gegen Prosieben“ gewinnen, bekamen dafür am Mittwochabend 15 Minuten Sendezeit in der Prime-Time um 20.15 Uhr – ohne das Programm vorher mit dem Sender absprechen zu müssen. Dafür haben sich die beiden etwas besonderes ausgedacht und für einen handechten Skandal gesorgt.

Doch schon bevor die Spiele begannen, stellten sich die Zuschauer bei Twitter nur eine Frage. Wieso sitzen im Publikum so viele Zuschauer?

Die strengen Maßnahmen aufgrund der Coronakrise lassen so etwas momentan nicht zu. Auch auf dem Account von Joko und Klaas kommt das Thema zur Sprache. „Allen, die fragen weshalb da Publikum ist, geben wir noch 3h Bedenkzeit“, heißt es dort.

Allen, die fragen weshalb da Publikum ist, geben wir noch 3h Bedenkzeit.#JKvsP7 — Joko & Klaas (@jokoundklaas) May 5, 2020

Eine Auswahl an Kommentaren bei Twitter:

Mit Zuschauern? Von wann ist die Sendung?

Wann wurde denn Joko und Klaas gegen Pro7 aufgezeichnet, dass da das Studio so voll ist?

Wie alt sind bitte diese Aufzeichnungen?

Bei den ersten zwei Shows standen noch keine Beschränkungen im Raum.

Ein anderer User findet: „Schön, wieder einmal eine Fernsehshow mit Zuschauern zu sehen.“ Und ein anderer schreibt: „So schön mit Publikum!“

Shows ohne Publikum–- wie lange noch?

Wie lange TV-Sendungen und Talkshows noch ohne Live-Publikum auskommen müssen – völlig unklar. In vielen Bundesländern gibt es mittlerweile Lockerungen. Dennoch ist davon auszugehen, dass die späteren Shows von „Joko und Klaas gegen Prosieben“ tatsächlich ohne Zuschauer im Studio stattfinden müssen. (cs)

„Joko und Klaas gegen Prosieben“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei Prosieben.