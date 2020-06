Joko und Klaas gegen Prosieben: DAS gab es noch nie! Joko wird doch nicht etwa ...

Joko und Klaas gegen Prosieben: Das Duo tritt gegen seinen Arbeitgeber an und spielt um 15 Minuten Sendezeit in der Prime-Time am Mittwoch.

Am Dienstagabend heißt es wieder Joko und Klaas gegen Prosieben!

Das Entertainer-Duo tritt in einer vorerst letzten Folge vor der Sommerpause wieder gegen seinen Arbeitgeber an und spielt um 15 Minuten Sendezeit in der Prime-Time am Mittwoch, die Joko und Klaas bei einem Gewinn gegen Prosieben zur freien Verfügung steht.

Joko und Klaas gegen Prosieben: Besondere Herausforderung

Joko und Klaas treten gemeinsam in verschiedenen Spielen an, müssen sich Challenges stellen oder gegen Kollegen antreten, die für Prosieben ins Rennen gehen.

Doch am Dienstag scheint zum ersten Mal alles anders zu sein - das lässt zumindest ein Trailer für die Show Joko und Klaas gegen Prosieben erahnen, der bei Facebook zu sehen ist.

Tritt Joko alleine gegen Prosieben an?

Joko steht auf einer Indoor-Skipiste, bereit für Spiel drei. Von Klaas weit und breit keine Spur. Joko ruft seinen Partner an. „Alter. Wir haben nen Dreh!“, erklärt er Klaas. „Ich stehe in der Skihalle.“ Der 36-Jährige scheint die Tage verwechselt zu haben.

„Er hat vergessen, dass wir drehen“, erklärt Joko. Und will die Aufgabe alleine durchziehen, Klaas kann es bis zur Schließung der Halle nicht mehr schaffen.

Plötzlich heißt es Joko gegen Prosieben: Der Moderator tritt tatsächlich an, scheint seine Entscheidung aber doch zu bereuen. „Das ist ein richtiges Kackspiel!“, schimpft er, als er mit aufblasbaren Booten eine Piste herunter und über Wasser fahren soll, um am Ende zweimal einen Buzzer zu betätigen.

Dass Klaas den Dreh wirklich vergessen hat, bezweifeln einige Fans der Show. Sie gehen davon aus, dass die Szene geplant war.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Sicher. Klaas hat den Dreh "vergessen". Dass Joko die Aufgabe alleine macht, war nicht im Voraus geplant und die Aufgabe war rein zufällig alleine an Joko adressiert.

Selbst wenn es im voraus geplant war....ich freu mich drauf und werde mich der Illusion hingeben. Lustig wird es ob gestellt oder eben nicht. Das einzige was mich stört...das werden mindestens 10 Minuten ohne das Gemecker von Klaas....das könnt ihr nicht machen

Ob Joko das Spiel alleine gewinnen kann, oder ob Klaas seinem Partner doch noch zu Hilfe eilt, siehst du am Dienstagabend ab 20.15 Uhr bei Prosieben.