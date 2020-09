„Joko und Klaas gegen Prosieben“: Duo soll in beliebtem Spiel antreten – „Ich hab richtig Angst“

Am Dienstagabend ist es wieder so weit, es heißt wieder: „Joko und Klaas gegen Prosieben“.

Darin spielt das Duo gegen seinen Arbeitgeber um 15 Minuten Sendezeit in der Primetime am Mittwochabend. Und so viel sei schon einmal versprochen - die neue Folge von „Joko und Klaas gegen Prosieben“ hat es in sich.

„Joko und Klaas gegen Prosieben“: Duo muss Fortnite spielen

In einer Vorschau wird bereits eine der Aufgaben, denen sich Joko und Klaas stellen müssen, gezeigt. Das Duo muss das Computer-Spiel Fortnite spielen. Schaffen es beide, innerhalb von zwei Stunden unter die Top 20 zu kommen, haben sie das Spiel gewonnen und können wertvolle Punkte einheimsen.

Gar nicht so einfach, denn keiner von beiden ist bekennender Gamer. Das kann ja heiter werden...

-------------------------

Das ist „Joko und Klaas gegen Prosieben“:

läuft seit Mai 2019

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten gegen Prosieben an

Gegner und Spiele legt Prosieben fest

gewinnen Joko und Klaas, bekommen sie auf Prosieben einen 15-minütigen Live-Sendeplatz, auf dem sie machen können, was sie wollen

gewinnt Prosieben, müssen Joko und Klaas das machen, was Prosieben will

beim Auftakt am 8. September haben Joko und Klaas gegen Prosieben verloren; der Sender hat die Sendung kurzerhand in „Not und Elend gegen Prosieben“

--------------------------

+++ Joko und Klaas gegen Prosieben: DAS gab es noch nie! Joko wird doch nicht etwa ... +++

„Joko und Klaas gegen Prosieben“: „Hab richtig Angst“

Während Joko Winterscheidt Gefallen an dem Spiel zu finden scheint („Hab Angst, dass ich danach total angefixt bin und drin bleib“), kann Kollege Klaas Heufer-Umlauf gar nichts mit der Aufgabe anfangen. Zwar stellt er sich besser an als sein Gefährte, doch Spaß scheint ihm das gar nicht zu machen. Er sagt bei Prosieben: „Ich hab richtig Angst ey. Für mich ist das nichts. Ich bin nicht so ein Typ ey!“

„Joko und Klaas gegen Prosieben“: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit Moderator Steven Gätjen. Foto: ProSieben / Willi Weber

-------------

Mehr zu Joko und Klaas:

Joko und Klaas gegen Prosieben geht in neue Runde – Fans irritiert: „Da stimmt was nicht“

Joko und Klaas: Jetzt kommt es raus – DAS bereut Joko Winterscheidt zutiefst

Joko und Klaas gegen Prosieben: Als Fans DIESE Szene sehen, flippen sie aus – „Ich schrei vor Lachen“

-------------

Die ersten Versuche laufen alles andere als erfolgreich. Ob es die beiden schaffen, in zwei Stunden unter die besten 20 zu kommen?

Das siehst du am Dienstag, 22. September, um 20.15 Uhr bei Prosieben. Ganze Folgen gibt es auch bei Joyn.