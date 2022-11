„Joko und Klaas gegen Prosieben“: Schock im Studio! Moderator am Ende – „Fix und fertig“

Am Dienstagabend (8. November) ging es bei „Joko und Klaas gegen Prosieben“ um nicht weniger als 15 Minuten freie Sendezeit. Die Moderatoren mussten sich diesmal mehreren kniffligen Herausforderungen stellen.

Während der Wettkampf gegen gleich 100 Menschen auf einmal im TV-Studio „nur“ ein beklemmendes Gefühl auslöste, sorgte die tierische Überraschung bei „Joko und Klaas gegen Prosieben“ für ganz andere Ängste. Vor allem Joko Winterscheidt kam dabei an seine Grenzen.

„Joko und Klaas gegen Prosieben“: Tierische Aufgabe für TV-Stars

In der letzten Show musste das Moderatoren-Duo eine bittere Niederlage einstecken. Anschließend wartete auf die beiden nicht nur die Strafe als lebendiges Plakat abzuhängen, sondern auch eine Übernachtungsparty im Studio. Was nach Netflix and Chill klingt, nahm schnell ganz unschöne Züge an.

„Ihr müsst die Nacht im Studio verbringen. Alleine“, klärte der Prosieben-Sprecher Joko und Klaas auf. Hinter verschlossenen Türen sollten die beiden in einem extra aufgestellten Zelt zur Ruhe kommen – ganz zum Leidwesen von Joko, der in dem vermeintlichen Abenteuer eher einen wahr gewordener Albtraum sah. „Ich brauche das nicht. Mein Leben ist aufregend genug“, stellte er klar.

„Joko und Klaas gegen Prosieben“: Joko ist am Ende

Es wäre vermutlich langweilig geworden, hätten die Zuschauer, die beiden einfach nur beim Schlafen beobachten sollen. Stattdessen wartete noch eine zusätzliche Aufgabe auf die Moderatoren – Schlangen fangen. Gleich sieben lebende Reptilien hatte der Sender im Studio verteilt. „Ihr habt bis Mitternacht Zeit, alle sieben Schlangen einzusammeln“, lautete die Anweisung.

Es war ein Schock für Joko, der gleich mal panisch wurde und sagte: „Die Vorstellung alleine, dass hier irgendwo gerade eine Schlange rumkriecht, macht mich wahnsinnig.“ Auch Kollege Klaas hätte auf die Aufgabe verzichten können. Immerhin war der allerdings gewillter, schnell fertig zu werden. Joko hingegen kämpfte weiter mit seinem Unbehagen gegenüber den Tieren.

„Ich bin fix und fertig. Ich bin nassgeschwitzt“, stellte er anschließend fest. Besonders bitter: Am Ende reichte es nicht mal für einen Punkt im Wettkampf gegen Prosieben. Gewonnen haben die Moderatoren im großen Finale dann aber doch noch. Damit steht fest, die 15 Minuten Sendezeit vor der neuen Folge „TV total“ gehören ihnen.