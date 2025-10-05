Nach Show von Joko und Klaas geht die Nachricht um

Am Samstagabend (4. Oktober 2025) erlebten die ProSieben-Zuschauer zur Primetime in der Gameshow „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ Joko und Klaas sowie neue Kandidaten wie gewohnt in nervenaufreibenden und herausfordernden Challenges.

Die Show steht vor allem für eines: Spontanität. Denn: Keiner weiß, wer mitspielen darf und wo die Challenge stattfindet. Dennoch gibt es am Ende einen Gewinner, der sich über 100.000 Euro freuen kann. Ein Konzept, das vollkommen einzigartig ist.

Doch in der aktuellen Ausgabe lief vieles nicht so wie geplant. Am Mittwoch mussten Joko und Klaas eine Schocknachricht verbreiten: Die Event-Location war geplatzt. Hatte dies etwa Einfluss auf die Einschaltquoten?

Joko und Klaas: Turbulente Showorganisation sorgte für Aufsehen

Nach Informationen von „Inside BW“ mussten die Macher starkes Improvisationstalent beweisen und binnen 72 Stunden mit ihrem Team eine neue Showlocation organisieren. Zur großen Freude der Joko und Klaas-Anhänger glückte dieses Vorhaben.

Auf dem ProSieben-Gelände in Unterföhring bei München wurde eine Showbühne aufgebaut. Diese Vorfälle könnten die Neugier der ProSieben-Zuschauer nochmals verstärkt haben.

Wie viele Zuschauer verfolgten die Gameshow?

Und tatsächlich! Nach den „Quotenmeter“-Einschaltquoten konnten sich Joko und Klaas über einen positiven Trend freuen. Im Vergleich zur Vorwoche kletterten die Zahlen der werberelevanten Zielgruppe, der 14- bis 49-Jährigen, von 0,34 Millionen (9,5 Prozent Marktanteil) auf 0,43 Millionen. Somit steht ein Marktanteil von 11,8 Prozent zu Buche.

Insgesamt verfolgten 0,65 Millionen TV-Zuschauer die ProSieben-Gameshow, was einem mageren Marktanteil von 3,3 Prozent entspricht. Schlussendlich liegen die Werte immer noch weit entfernt von den starken Einschaltquoten zur „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“-Premiere von vor zwei Wochen. In der werberelevanten Zielgruppe schauten damals 0,53 Millionen Zuschauer und ein beeindruckender Marktanteil von 15,5 Prozent.

Es bleibt spannend, ob Joko und Klaas in der nächsten Woche einen größeren Grund zur Freude haben. Wie gewohnt wird „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn zu sehen sein.