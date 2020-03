Joko und Klaas: Alles Fake? Jetzt kommt raus, dass...

Fake-Skandal im deutschen Fernsehen? Joko und Klaas liefern den Zuschauern regelmäßig waghalsige und außergewöhnliche TV-Momente. Beim „Duell um die Welt“ (Prosieben) zum Beispiel stehen brisante Aufgaben zwischen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umluaf im Vordergrund – für die Fans meistens nichts, das man unbedingt nachmachen sollte.

Doch jetzt werden einige Szenen dieses und anderer Konzepte von Joko und Klaas hinterfragt. Das NDR-Format „STRG_F“, das die Redaktion von „Panorama“ im Rahmen von funk für Youtube produziert, will nach mehreren Recherchen herausgefunden haben, dass der Sender Prosieben schummelt.

So sollen mehrere Szenen mit Laiendarstellern besetzt und einige Fälle falsch dargestellt worden sein.

Joko und Klaas: Alles Fake? Diese Szenen sollen gestellt sein

Ist in Wahrheit also vieles in den entsprechenden Sendungen einfach nur nachgespielt? Der NDR liefert für die vermeintlich gestellten Szenen einige Beispiele.

DAS wird Joko und Klaas konkret vorgeworfen:

Heißluftballonfahrt bei „Duell um die Welt“

Beim „Duell um die Welt“ fliegt Schauspieler Edin Hasanovic ganz alleine in einem Heißluftballon, nachdem seine Begleiter zuvor abgesprungen waren. Für den Zuschauer eine mutige und waghalsige Szenerie. Doch der Schein soll trügen. Laut Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt sei Hasanovic nie allein im Ballon gewesen, sondern in Begleitung eines Piloten. Dieser gab gegenüber dem NDR sogar zu: „Es war Fake.“

Fahrraddiebstahl bei „Late Night Berlin“

In der Prosieben-Show „Late Night Berlin“ wird ein Unbekannter auf frischer Tat beim Klauen eines Fahrrads ertappt. Doch wie es aussieht, ist der Unbekannte in Wahrheit gar kein Fahrraddieb, sondern schlichtweg ein Laiendarsteller. Privates Videomaterial, das dem NDR vorliegt, soll das verifizieren.

Einspieler mit Sophia Thomalla bei „Duell um die Welt“

Laut NDR soll Sophia Thomalla, wie es im Einspieler einer Folge thematisiert wird, keine Autofahrt von Nizza nach Budapest gemacht haben. Entsprechende Szenen sollen nicht zusammenhängend, sondern mit mehrwöchiger Pause gedreht worden sein. In der Vergangenheit wurden schon einmal Schummelvorwürfe in Bezug auf die Thomalla-Szenen laut.

Bislang haben sich weder Joko und Klaas, noch Prosieben selbst zu den Anschuldigungen geäußert.

Produktionsfirma äußert sich zu Vorwürfen

Lediglich die Produktionsfirma Florida TV erklärte auf Nachfrage der Redaktion, dass bei den Heißluftballon-Szenen „keiner unserer Protagonisten bei der Erfüllung seiner Aufgabe in Lebensgefahr gerät.“ Bei der Fahrraddieb-Folge hätte dagegen „der komödiantische Aspekt womöglich deutlicher gemacht hätte werden müssen“, heißt es weiter. Und bei den Szenen mit Sophia Thomalla hätte man die Zuschauer schlichtweg nicht langweilen wollen.

Ein Dementi sieht deutlich anders aus. (jhe)