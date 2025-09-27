Joko und Klaas in in TV-Show fassungslos – „Das hat es noch nie gegeben“

Von Duisburg nach Passau – nachdem Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre Zelte am vergangenen Samstag (20. September) noch im Duisburger Binnenhafen aufgeschlagen hatten, befinden sie sich nun schon wieder an einem völlig anderen Ort. Auch diesmal wurde dieser wieder bis kurz vor Sendestart um 20.15 Uhr geheim gehalten!

Am Samstag (27. September) hat sich das Entertainer-Duo in „Ein sehr gutes Quiz“ dafür etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie senden von keinem geringen Ort als einer waschechten Disco – genauer gesagt aus der Discothek Vulcano in Aicha vorm Wald nahe Passau. Doch in dieser Ausgabe überraschen Joko und Klaas nicht nur die TV-Zuschauer, sondern können ihren Augen selbst kaum glauben!

Das Quiz umfasst 25 Fragen, die sich in Schwierigkeitsstufen steigern und nach jeweils fünf Fragen durch Spezialrunden unterbrochen werden. Diese bestehen aus Experimenten, Versuchungen, Entscheidungen oder Spielen und können auch durch eine besonders schwere „Super-Albtraum-Frage“ ersetzt werden. Am Ende entscheidet ein Buzzer-Duell um den Hauptgewinn von bis zu 100.000 Euro, der durch die Spezialrunden leicht reduziert werden kann.

Bei dem Live-Quiz haben Zuschauer die Chance, spontan vor Ort als Kandidaten teilzunehmen. Jeder erhält bei seiner Ankunft eine Nummer, aus denen zu Beginn der Sendung drei Spieler sowie Nachrücker ausgelost werden. Gespielt wird in Dreiergruppen, wobei immer mindestens einer der Kandidaten innerhalb von 90 Sekunden die richtige Antwort geben muss, damit alle drei weiterkommen. Falsche Antworten führen zum Austausch des betreffenden Spielers, bei Zeitüberschreitung scheidet die gesamte Runde aus.

Letzteres ist nun gleich zweimal passiert – das gab es bei „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ noch nie!

Doppelt gemoppelt hält besser

Das Kandidaten-Trio bestehend aus Jospeh, Viktor und Mona, wird sich nicht in der vorgegebenen Zeit einig – somit scheiden gleich alle drei Kandidaten gleichzeitig aus. Des einen Glück ist des anderen Leid – so dürfen nun Elisabeth, Matthias und Daniel ihr Können unter Beweis stellen.

Sie sehen nun eine Tafel mit Text und sollen sagen, um welche Schriftart es sich dabei handelt. Zur Auswahl stehen Comic Sans, Verdana, Baskerville und Papyrus. Doch auch diesmal buzzert keiner der Kandidaten, sodass ihre Teilnahme beendet ist. „Das hat es noch nie gegeben“, sagt Moderator Joko Winterscheidt nachdem auch dieses Trio aufgrund eines ausgelassenen Buzzers die Sendung verlassen muss.

Die nächste Ausgabe von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ flimmert bereits am kommenden Samstag (4. Oktober) zur Primetime um 20.15 über die Bildschirme bei ProSieben und Joyn. Es bleibt abzuwarten, wo sich Joko und Klaas dann aufhalten werden!