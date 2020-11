Johnny Depp trifft nun DIESE Entscheidung – Filmfans geschockt

Die letzten Tage waren keine guten für Hollywoodstar Johnny Depp. Im Verleumdungsprozess gegen das britische Boulevardblatt „The Sun“ musste Depp eine empfindliche Niederlage hinnehmen.

„The Sun“ darf Johnny Depp weiterhin einen „Frauenschläger“ nennen. Das Gericht sah es als bewiesen an, dass Johnny Depp seine Ex-Frau Amber Heard misshandelt habe.

Johnny Depp tritt von Harry-Potter-Film zurück

Ein Urteil, dass sich auch auf den Beruf von Johnny Depp auswirken wird. Eine Entscheidung, so verkündete Depp am Freitagabend auf Instagram, sei schon getroffen worden.

So wird Johnny Depp nicht mehr den Zauberer „Grindelwald“ in dem Harry-Potter-Prequel „Phantastische Tierwesen“ spielen. In einem Post schreibt Johnny Depp: „Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich von Warner Bros. gebeten wurde, von meiner Rolle als 'Grindelwald' in 'Fantastische Tierwesen' zurückzutreten. Ich habe diese Bitte respektiert und ihr zugestimmt.“

2021 soll der dritte Teil von 'Phantastische Tierwesen“ in die Kinos kommen

Johnny Depp bei der Premiere von „Phantastische Tierwesen“ in London. Foto: imago images / APress

Depp hatte in 'Phantastische Tierwesen' den bösen Zauberer Gellert Grindelwald gespielt, der als mächtiger Gegenspieler von Dumbledor galt.

Das sind die bekanntesten Filme mit Johnny Depp:

Nightmare on Elm Street

Edward mit den Scherenhänden

Fluch der Karibik

Charlie und die Schokoladenfabrik

Alice im Wunderland

Mord im Orientexpress

Phantastische Tierwesen

Der dritte Teil von „Phantastische Tierwesen“ sollte eigentlich im November 2021 in den Kinos starten. Noch ist unklar, wie die Rolle von Johnny Depp neu besetzt werden wird.

Fans von Johnny Depp sind geschockt

Die Fans des Schauspielers jedenfalls sind ob der Entscheidung geschockt. Auf Instagram häufen sich die Kommentare:

„Es tut mir so weh, dass zu hören. Du bist so ein toller Schauspieler“

„Ich liebe dich, Johnny.“

„Gib dich nicht auf, mein Freund!“

„Damit hat Warner Bros. einen seiner besten Schauspieler verloren!“

„Wer kann dich denn ersetzen?“

Johnny Depp selbst bestreitet noch immer, seine damalige Frau Amber Heard geschlagen zu haben. In dem Post schreibt er weiter: „Ich bleibe stark und werde weiter versuchen zu beweisen, dass die Anschuldigungen gegen mich falsch sind.“

