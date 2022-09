Johnny Depp: Betrug aufgedeckt – jetzt haben SIE es auf ihn abgesehen

Für die Fans wäre es ein wahr gewordener Traum: Plötzlich klingelt das Telefon und Hollywood-Superstar Johnny Depp ist am anderen Ende der Leitung. Bemerkenswert: Zuletzt soll so etwas sogar passiert sein.

Ärgerlich: Es handelte sich dabei um Betrüger. So warnt das Team von Johnny Depp in dessen Instagramstory vor Kriminellen, die versuchen mit dem Namen von Johnny Depp Geld zu machen.

Johnny Depp: Betrüger wollen mit seinem Namen Geld machen

„Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es weiterhin kriminelle Betrüger gibt, die vorgeben, Johnny oder ein Mitglied seines Teams zu sein, die Treffen anbieten und Zeit mit ihm versprechen, oft gegen Bezahlung“, so das Team des Schauspielers.

Das ist Johnny Depp:

geboren am 9. Juni 1963 in Kentucky, USA

er ist Schauspieler und Musiker

seinen größten Erfolg feierte er mit der Filmreihe „Fluch der Karibik“ als Captain Jack Sparrow. Gesprochen wird er von David Nathan

dreimal war er für seine Filme für den Oscar nominiert, konnte den begehrten Preis aber noch nie gewinnen

von 1998 bis 2012 war er mit Sängerin Vanessa Paradis liiert – mit Schauspielerin Amber Heard war er von 2015 bis 2017 verheiratet und hat die gemeinsamen Kinder Lily-Rose und Jack

zuletzt geriet Depp durch seinen Verleumdungsprozess gegen Amber Heard in die Schlagzeilen

Und weiter: „Einige dieser Versuche scheinen durchaus überzeugend zu sein, zum Beispiel durch die digitale Nachahmung seiner Stimme und die Nutzung anderer authentisch erscheinender Kommunikationsformen.“

Johnny Depp schreibt keine Whatsapp-Nachrichten an Fans

Johnny Depp habe damit nichts zu tun, stellt sein Team dahingehend deutlich fest. Im Gegenteil: Er wolle, dass seine Fans vor diesen Kriminellen geschützt werden. So würde er lediglich über seine verifizierten Kanäle bei Instagram, TikTok, Facebook und Discord kommunizieren. Zudem schreibe er seinen Fans keine Emails, SMS, oder Telegram-Nachrichten. Er rufe sie auch nicht an oder schreibe per Whatsapp, so das Team Depp.

