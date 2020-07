Johnny Depp: Erschreckende Enthüllung vor Gericht – der Schauspieler hat...

Johnny Depp will vor Gericht seinen Ruf retten, nachdem ihn eine Boulevardzeitung als „Frauenschläger“ bezeichnet hat. Dabei kommen krasse Geschichten ans Licht.

London. Die Schlammschlacht zwischen Hollywoodstar Johnny Depp (57) und seiner Ex-Frau Amber Heard (34) nimmt offenbar kein Ende – und hat den Schauspieler am Montag bereits zum fünften Mal in den Zeugenstand eines Londoner Gerichts gebracht.

Dort läuft seit rund einer Woche ein Prozess gegen die britische Boulevardzeitung „The Sun“, die den Schauspieler im Jahr 2018 als „Frauenschläger“ bezeichnete. Johnny Depp hat den Verlag sowie seine Ex-Frau in den USA auf Verleumdung verklagt. Seine Aussagen am Montag offenbaren dabei neue Details über jene Tatnacht, in denen es zu häuslicher Gewalt zwischen Depp und Heard gekommen sein soll.

Johnny Depp: Dieser Vorfall ließ seine Ex-Frau ausrasten

Vor vier Jahren, nach der Party zu ihrem 30. Geburtstag, soll Johnny Depp eine Champagner-Flasche nach seiner heutigen Ex-Frau geworfen und sie an den Haaren gezogen haben – so die Behauptung von Heard. Doch bis heute beteuert der „Fluch der Karibik“-Star, niemals gegen seine ehemalige Gattin gewalttätig geworden zu sein. In seiner Beschreibung der Partynacht ging die Gewalt sogar eher von Heard aus – und das aus einem schier unglaublichen Grund.

Johnny Depp am Montag vor dem Gerichtsgebäude in London. Foto: imago images / Vedat Xhymshiti

Weil seine Manager 17 Jahre lang seine Steuern nicht abgeführt hätten, hatte Depp zu diesem Zeitpunkt Schulden in Höhe von rund 100 Millionen Dollar. Klingt viel, aber wenn man für seine Rolle als Piratenkapitän Jack Sparrow im zweiten und dritten „Fluch der Karibik“-Streifen insgesamt 650 Millionen Dollar verdient, kann man diese Schulden doch problemlos abbezahlen – blöd nur, dass Depp von diesem Geld offenbar nichts wusste, weil sich seine Ex-Manager damit aus dem Staub gemacht haben sollen.

Das ist Johnny Depp:

John „Johnny“ Christopher Depp II. wurde am 9. Juni 1963 in Owensboro, Kentucky geboren

Seine erste Filmrolle hatte er 1984 in dem Horror-Film „A Nightmare on Elm Street“

Als Hauptdarsteller der Serie „21 Jump Street“ schaffte er in den 80ern den internationalen Durchbruch

2003 erhielt er für seine Darstellung des Jack Sparrow in „Fluch der Karibik“ seine erste von insgesamt drei Oscar-Nominierungen

Seit 2008 gehört er zu den bestbezahltesten Schauspielern Hollywoods

Er führte Beziehungen mit Stars wie Winona Ryder, Kate Moss, und Vanessa Paradis

Er hat zwei Kinder, Tochter Lily-Rose Melody Depp (21) ist ebenfalls Schauspielerin

In einem Meeting vor Amber Heards Geburtstagsfeier soll Depp von dem Betrug erfahren haben. Als er nach der Party ins Bett ging, um zu lesen, soll Heard ihm vorgeworfen haben, ihr mit seinen Finanzproblemen den Geburtstag verdorben zu haben. Anschließend kam es zum Ausraster, angeblich habe sie ihm einen Haken versetzt.

Johnny Depp und Amber Heard – ein (Alp-)Traumpaar?

Depp und Heard hatten sich 2011 bei den Dreharbeiten zum Film „The Rum Diary“ kennengelernt und im Februar 2015 geheiratet. Doch die beiden attraktiven Leinwandstars wurden nie zu einem Traumpaar in Hollywood. Nur etwas mehr als ein Jahr nach der Hochzeit reichte Heard die Trennung ein, 2017 erfolgte die Scheidung.

Amber Heard und Johnny Depp besuchen 2016 als Paar eine Gala in Kalifornien. Foto: imago images / The Photo Access

In seinen Schilderungen vor Gericht räumte Johnny Depp ein, dass er und seine Ex-Frau sich oft heftig gestritten und bekriegt hätten. Flaschenwürfe, zerstörte Zimmer und wüste Beleidigungen gibt er ebenfalls zu, aber gewalttätig gegenüber Heard sei er nie geworden. Er wirft seiner Ex-Frau vor, als "Rückversicherung" falsche Behauptungen über ihn aufgestellt zu haben, wie das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) berichtet.

Heard selbst nimmt ebenfalls an dem dreiwöchigen Verfahren in London teil und soll dort als Zeugin aussagen. (at)