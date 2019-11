Johnny Depp: Erschütternde Meldung aus Hollywood – „Bis Weihnachten ist er tot“

Johnny Depp gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Schauspielern der Welt. Seit über 20 Jahren gehört Johnny Depp zu den angesagtesten Stars in Hollywood. Filme wie „Nightmare - Mörderische Träume“ (1984) machten Depp bereits in jungen Jahren zum umjubelten Schauspieler. Es folgten Hits wie „Edward mit den Scherenhänden“, „Gilbert Grape“, „Fear an Loathing in las Vegas“ und natürlich die Filmreihe „Fluch der Karibik“.

Doch nun sind die Fans von Johnny Depp in Sorge! Der „Fluch der Karibik“-Star soll noch immer ein schweres Alkohol-Problem haben..

Johnny Depp: Hat er immer noch ein Alkoholproblem?

Ein vermeintlicher Freund des Hollywood-Stars äußerte im Gespräch mit dem US-Magazin „Globe“ Besorgniserregendes.

Depp soll sich an einem Abend bis 3 Uhr nachts Wodka auf sein Hotelzimmer bestellt haben. „Eine Flasche nach der anderen“, so der Insider.

Alkohol aus Kaffeebechern

Am darauffolgenden Tag sei der Schauspieler dann zu einer Veranstaltung eingeladen gewesen. Wie selbstverständlich soll er auch dort wieder angefangen haben, zu trinken.

Die Quelle berichtet, dass Depp Alkohol aus einem Kaffeebecher trank. Der Schauspieler hätte später kaum noch gehen können, seine Security-Leute haben ihn stützen müssen.

Freund alarmiert: „Bis Weihnachten tot“

Gegenüber dem „Globe“ wurde der Bekannte des Schauspielers deutlich. Wenn er so weitermache, dann habe Depp nicht mehr lange zu leben.

„Johnny Depp ist bis Weihnachten tot“, so die schreckliche Angst des Insider.

Alkohol: Sein ständiger Begleiter?

Johnny Depp in Blow. Foto: imago images

Der Alkohol begleitet Depp bereits länger. 2013 kündigte der Schauspieler an, gegen seine Sucht kämpfen zu wollen. Depp kämpfte bereits in jungen Jahren mit Suchtproblemen. Er habe bereits im Alter von 14 Jahren jede Droge konsumeiert, sagte Depp einmal. Doch sein Hauptproblem waren nie Kokain oder andere illegale Drogen, sondern stets der Alkohol.

Ein anderer, der den Hollywoodstar gut kennt, ist der Frankfurter Musikmanager Alex Becker. Er teilt die Meinung nicht. Der „Bild“ erklärt er: „Todesangst ist totaler Quatsch. Ich habe am Donnerstag mit ihm gesprochen, er war total fit. Klar macht er manchmal ein wenig Party, es gibt aber keinen Grund zur Sorge.“ Becker sei gut mit Johnny Depp befreundet, so die Bild. Der Musikmanager und der Schauspieler seien bei Johnny Depps Tour mit seiner Rockband „Hollywood Vampires“ gemeinsam unterwegs gewesen, ließen sich sogar ein Freundschafts-Tattoo stechen.

Becker zu Bild: „Wir sehen uns im Januar in L. A., dann dreht er einen Film, und im Sommer geht es mit den Hollywood Vampires wieder auf Tour.“

Auch andere Quellen haben große Zweifel an der Darstellung des anonymen Insiders. Depp machte zuletzt bei öffentlichen Auftritten einen sehr aufgeräumten Eindruck und die Angaben zu Veranstaltungen und Orten sind derart vage, dass sie sich nicht nachprüfen lassen. Gegenüber dem US-Portal „GossipCop“ bestätigte ein Freund von Depp außerdem, dass die Story Quatsch sei.

Hinzu kommt, dass „Globe“ den US-Star bereits im August 2018 ins Grab reden. Da war die Rede von einer „tödliche Leber-Krise“. Die Diagnose stellte damals übrigens ein Computeprogramm, dass die Gesundheit eines Menschen anhand von dessen Stimme analysieren sollte. Die Leber des Schauspielers überstand das Jahr 2018 offenbar in bester Gesundheit. Wollen wir hoffen, dass Johnny Depp mitsamt seiner Leber auch noch Silvester feiern kann.