Johannes B. Kerner: Nach „Der Quiz-Champion“ geht die Nachricht um

Der Samstagabend (13. Juli) hatte in Sachen TV-Unterhaltung wieder mal einiges zu bieten. Vor allem zur Primetime gab es für die Zuschauer einiges im Angebot. Neben einer neuen Ausgabe von „Schlag den Star“ bei ProSieben gab es auch im ZDF eine Spielshow.

Johannes B. Kerner präsentierte ab 20.15 Uhr „Der Quiz-Champion“. Doch schon kurz nach der TV-Ausstrahlung herrschte Gewissheit.

Johannes B. Kerner muss sich geschlagen geben

Zur besten Sendezeit geht Moderator Johannes B. Kerner mit „Der Quiz-Champion“ an den Start. An diesem Abend bekommt er Unterstützung von seinen prominenten Gästen Andrea Kiewel, Julia Scharf, Axel Milberg, Sarah Wiener und Ulrich Wickert. Die Zuschauer scheinen sich für diese Kombination zu interessieren.

+++ „Der Quiz-Champion“ (ZDF): Kandidat verrät Privates – Kerner deutlich: „Therapiestunde oder was?“ +++

Die Einschaltquoten für Johannes B. Kerner können sich nämlich durchaus sehen lassen. Rund 3,59 Millionen Zuschauer verfolgten das Geschehen im ZDF, wie „DWDL“ berichtet. Beim jungen Publikum konnte man sich somit stabile 12,3 Prozent Marktanteil an diesem Abend sichern. Doch der erste Platz in dieser Kategorie geht tatsächlich an die Konkurrenz.

Johannes B. Kerner von IHNEN in den Schatten gestellt

Parallel zu „Der Quiz-Champion“ duellieren sich bei ProSieben zwei Ehepaare bei „Schlag den Star“. Anne-Marie und Wayne Carpendale kämpften gegen Bushido und Anna Maria Ferchichi um 100.000 Euro. Wie es scheint, trifft der private Sender mit dieser Paarung genau ins Schwarze: Im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war es die erfolgreichste Sendung des Tages, der Marktanteil lag bei 18,4 Prozent.

+++ ZDF-„Quiz-Champion“: Moderator Johannes B. Kerner versteht die Welt nicht mehr – „Möchte mich entschuldigen“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Somit feiert „Schlag den Star“ die beste Quote seit fast zwei Jahren. Und das, obwohl viele Zuschauer sich kritisch gegenüber der Ausgabe zeigten (mehr dazu hier).