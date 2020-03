Johannes B. Kerner: Nach Corona-Diagnose – Polizei hält ihn auf Straße an

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Unter den Opfern war unter anderem auch Moderator Johannes B. Kerner.

Den Virus hat Johannes B. Kerner mittlerweile besiegt, doch die Erkrankung hängt ihm immer noch nach. In seiner Wahlheimat Hamburg wurde er im Supermarkt angesprochen und sogar von der Polizei angehalten.

Johannes B. Kerner wird von der Polizei kontrolliert

Am 13. März ging Johannes B. Kerner an die Öffentlichkeit und machte seine Erkrankung mit dem Coronavirus bekannt. Anschließend begab er sich in Quarantäne.

Mittlerweile ist das bekannte Fernseh-Gesicht aber wieder virusfrei. Covid-19 hinterließ bei dem 55-Jährige keine schweren Folgen.

Da seine Quarantäne nun offiziell aufhoben worden ist, geht Kerner natürlich wie jeder andere in den Supermarkt oder spaziert gemütlich an der Alster.

In der Show „Matze Knops Homeoffice“ (Sky) wurde Kerner zugeschaltet und berichtete von merkwürdigen Begegnungen. Zunächst sei er im Supermarkt von zwei Verkäuferinnen angesprochen worden, ob er den Virus denn besiegt habe.

Polizei überprüft Kerners Genehmigung

Etwas später hielt ihn dann sogar die Polizei beim Spaziergang am Alsterufer an. Den Hamburger Ordnungshütern war Kerners Erkrankung bekannt. „Die haben mich angehalten und wollten auch dieses Schreiben sehen. Und das habe ich denen dann natürlich auch gezeigt. Die machen jetzt alle einen guten und wichtigen Job. Es sind tough times, aber ich hoffe, es geht vorbei.“, erzählt Kerner.

Er habe ein amtliches Schreiben vom Gesundheitsamt Hamburg, in dem die Quarantäne aufgehoben sei. Sie sei erst angeordnet und jetzt wieder aufgehoben worden. (fs)