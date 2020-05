Joey Heindle flippt völlig aus – als er sieht, dass Daniela Katzenberger sich einschaltet, fällt er vom Glauben ab

„Ich komm gar nicht mehr klar!“ Es sind Worte, die verdeutlichen, was Ex-Dschungelkönig Joey Heindle gerade durchmacht. Der Sänger flippt auf Social Media geradezu aus, kann keinen klaren Gedanken mehr fassen.

Schuld daran ist sein neuer Song „Wir hören nicht auf“, ein Herzensstück von Joey Heindle, das es bereits in die iTunes-Charts geschafft hat. Und kaum preist er sein Lied auf Instagram an, meldet sich keine Geringere als Daniela Katzenberger zu Wort.

Joey Heindle hat neuen Song – und flippt völlig aus

„Ich glaube es nicht, wowww. In den iTunes Charts auf Platz 39. Und iTunes Charts Pop auf Platz 17. Ich komm gar nicht mehr klar!“ Warum Joey Heindle vor Freude so ausrastet? „Endlich ist meine Musik bei euch angekommen nach 9 Jahren. Das Kämpfen hat sich gelohnt!!!“

In der Tat hat der ehemalige DSDS-Kandidat Joey Heindle schon im Dschungelcamp 2013 gezeigt, dass sich durchhalten auszahlt. Trotz seiner verpeilten Art und den vielen Sprüchen seiner Kollegen wurde der 26-Jährige von den Zuschauern zum Dschungelkönig gewählt.

Jetzt also meldet sich Joey Heindle mit neuem Song im Gepäck zurück und fällt fast vom Glauben ab, als TV-Sternchen Daniela Katzenberger sein Lied auf Instagram teilt. „Neuer Song von dem lieben Joey“, schreibt sie in ihrer Instastory. Dazu ein Bild aus seinem neuen Musikvideo.

Joey Heidnle wird von Daniela Katzenberger unterstützt. Foto: Instgaram/ Joey Heindle

Joey ist hin und weg: „Wow, vielen vielen lieben Dank, Daniela Katzenberger, die mich gerade supportet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, lässt der Sänger anschließend in seiner eigenen Story verlauten.

Weitere Promi-Themen:

Und auch DSDS-Gewinner von 2019, Davin Herbrüggen, lobt Joey mit den Worten „Mega geworden“.

JOEY HEINDLE - Wir hören nicht auf (Official Video)

Joey Heindle hat Großes vor

Bei so viel Unterstützung will Joey Heindle seinen Fans auch etwas zurückgeben und kündigt bereits an: „Und wenn ich erst wieder auf der Bühne stehen darf, dann gibt‘s direkt mal ‘ne Konzert Tour.“