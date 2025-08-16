Beim Shoppen erwischt: Jetzt macht Jörg Pilawa seine neue Liebe öffentlich

Ihre Beziehung sorgt für Schlagzeilen. Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind seit wenigen Tagen offiziell ein Paar. Zuvor hatten enge Vertraute die Liebe der beiden gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

Nun sorgt ein Foto im Netz für neue Aufmerksamkeit. Es zeigt die Politikerin und Jörg Pilawa Seite an Seite vor einem Geschäft in Bad Kreuznach, Klöckners Heimat. Damit ist die Liebes-Katze dann wohl endgültig aus dem Sack.

Jörg Pilawa mit Julia Klöckner beim Fahrradkauf

Am Freitag (15. August) tauchte online ein Bild von Jörg Pilawa und seiner neuen Partnerin auf. Darauf posieren Julia Klöckner und der Moderator gemeinsam mit einer Mitarbeiterin vor Fahrradladen Bad Kreuznach. Ob die Aufnahme vor oder nach dem Bekanntwerden der Beziehung entstanden ist, bleibt unklar.

Der Multicycle Store in Bad Kreuznach schrieb dazu auf Instagram: „Zwei bekannte Gesichter zu Besuch im Cube Store in Bad Kreuznach: Julia Klöckner und Jörg Pilawa haben kürzlich ein neues Bike abgeholt“, heißt es in der Bildbeschreibung. Die Übergabe sei „persönlich, individuell und mit ganz viel Feingefühl“ durchgeführt worden. Werkstattleiterin Dunja habe sich um das Paar gekümmert. „Ob prominent oder nicht: Wer bei uns ein Bike bekommt, wird mit echter Wertschätzung empfangen. Weil für uns jedes Rad – und jeder Mensch dahinter – zählt.“

Auf den Fotos wirkt Julia Klöckner gelöst. Neben ihr steht Jörg Pilawa, der sich mit einem zurückhaltenden Lächeln zeigt. Auch Klöckners Hund Ella ist zu sehen. Sie betrachtet neugierig die kleine Fotosession. Der Post ist mittlerweile wieder gelöscht worden – doch was einmal im Netz gelandet ist, verschwindet von dort nicht mehr so schnell. Mittlerweile kursiert das Bild auf verschiedenen Social-Media-Plattformen.