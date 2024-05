Jörg Pilawa lässt nach „Das große Allgemeinquiz“ tief blicken

Die von Jörg Pilawa moderierte Sendung „Das große Allgemeinwissensquiz“ erlebte in ihrer neuesten Auflage eine fortlaufende Zuschauerflaute.

Am Donnerstagabend (9. Mai) fand die fünfte und letzte Episode der Staffel statt, in der die Kandidaten prominente Unterstützung von Esther Schweins und Dunja Hayali erhielten. Trotz der prominenten Joker blieb der gewünschte Quotenerfolg jedoch aus.

Jörg Pilawa verliert an Zuschauer

Die ungewöhnliche Auswahlmethode für die Teilnehmer, bei der Passanten durch Fabian Köster auf der Straße ausgewählt wurden, konnte das Interesse des Publikums nicht wesentlich steigern. Mit gerade einmal 1,16 Millionen TV-Zuschauern fielen die Einschaltquoten auf einen neuen Tiefstwert von 4,9 Prozent auf dem Gesamtmarkt. Ein Ergebnis, das nur knapp über dem Senderschnitt liegt.

+++ Jörg Pilawa lebt auf einmal von Bürgergeld: „Kann ich mir nicht leisten“ +++

Im Vergleich zur Vorwoche, als noch 1,23 Millionen Menschen die Sendung verfolgten, stellt dies einen weiteren Rückgang dar. Allerdings zeigte sich ein leicht positiver Trend in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dort stieg die Quote immerhin auf 8,1 Prozent an. Dies entspricht einer Zuschauerzahl von 0,41 Millionen in dieser Altersgruppe und markiert einen Anstieg gegenüber dem vorherigen Wert von 6,7 Prozent.

Währenddessen setzte der Konkurrenzsender VOX auf das Filmprogramm und konnte damit beachtliche Erfolge erzielen. Der Actionfilm „Pixels“ erreichte zwar nur einen mäßigen Marktanteil von 2,8 Prozent bei 0,66 Millionen Zuschauern, doch der nachfolgende Film „The Equalizer“ verbesserte die Quoten deutlich. Mit 0,95 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,2 Prozent im Gesamtmarkt zeigte sich, dass das Filmangebot deutlich attraktiver für das Publikum war.

Diese Entwicklungen könnten für Pilawas Quiz-Format allerdings eine Herausforderung darstellen, sollte es eine weitere Staffel geben.