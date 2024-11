Jörg Pilawa: Nach „Das 1% Quiz“ ist der Verdacht bestätigt

Am Donnerstagabend (7. November) forderte Jörg Pilawa die Nation erneut heraus und stellte die Frage: „Wie clever ist Deutschland?“ Die beliebte Rateshow, die Sat.1 regelmäßig hohe Zuschauerzahlen beschert, lockte auch dieses Mal mit einem Jackpot von 100.000 Euro.

Während sich die Zuschauer bei „Das 1% Quiz“ dem Quizduell stellten, mischten jedoch auch andere Sender kräftig mit. Doch wer konnte die meisten Zuschauer für sich gewinnen – und wer blieb auf der Strecke?

Jörg Pilawa bei den Zuschauern noch immer punkten?

Der neue ProSieben-Hit „Destination X“ legte laut „DWDL“ einen holprigen Start hin. Nur 530.000 Zuschauer verfolgten die erste Folge, und die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigte sich mit 5,9 Prozent Marktanteil alles andere als begeistert. Damit lag die Show auf Augenhöhe mit dem Spielfilm „Lucy“ bei Vox und „Morlock Motors“ bei Kabel Eins. Ein Start, der sicherlich nicht den Erwartungen entsprach.

Auch nach „Destination X“ blieben die Quoten bei ProSieben schwach. „Das große Promi-Büßen“ lockte nur 340.000 Zuschauer an, was ebenfalls keine Glanzleistung war. RTL hatte ähnliche Probleme: Die Europa-League-Konferenz mit Hoffenheim und Heidenheim zog in der zweiten Hälfte zwar 1,91 Millionen Zuschauer an, blieb aber mit 10,1 Prozent Marktanteil hinter den Erwartungen zurück.

Trotz harter Konkurrenz konnte Sat.1 mit „Das 1% Quiz“ punkten. Zwar lag der Marktanteil mit 9,4 Prozent unter den Staffel-Bestwerten, doch im Vergleich zur Konkurrenz schnitt Sat.1 solide ab. Eine kleine Erfolgsgeschichte in einem ansonsten schwierigen Abend für die Privatsender.

Am schlechtesten schnitt RTL2 ab. „Love Island VIP“ und „Temptation Island VIP“ erreichten nur magere 3,6 und 3,7 Prozent Marktanteil. Die Reality-Shows konnten nicht überzeugen und blieben weit hinter den Erwartungen zurück.