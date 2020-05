Jörg Kachelmann giftet gegen DSDS-Sieger – „RTL kann jede...“

Da hat er sich aber ordentlich im Ton vergriffen. Jörg Kachelmann durfte am Freitag in der Talkshow „Riverboat“ gleich zwei Superstars begrüßen.

Der eine, Florian Silbereisen, gilt als DER Superstar im deutschen Showbusiness. Er moderiert die großen Abendshows, steuert das „Traumschiff“ durch die sieben Weltmeere und begeistert mit seinen Liveshows Tausende von Fans. Der andere, Ramon Roselly sein Name, wurde erst vor Kurzem zum Superstar gekürt. In der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (kurz DSDS). Auf die Show und Ramon Roselly hatte es Jörg Kachelmann abgesehen.

Jörg Kachelmann: Fiese Attacke gegen RTL

Florian Silbereisen war bei „Riverboat“ zu Gast. Foto: imago images

So hatte der Wetter-Mann gerade das Interview mit Florian Silbereisen begonnen, als er sich eine Spitze gegen den Kölner Privatsender nicht verkneifen konnte. So tritt Ramon Roselly am kommenden Freitag das erste Mal live im MDR auf.

Bei Silbereisens Liveshow „Willkommen im SchlagerXirkus“ wird auch der DSDS-Sieger sein Debüt im Mitteldeutschen Rundfunk geben. Wie Kachelmann glaubt, eine deutlich größere Aufgabe, als die, die er bereits bei RTL gemeistert hatte.

Eine Show im MDR sei der „Ultimative Test“

„Das ist auch immer der ultimative Test“, so Kachelmann. Um dann weiter auszuführen: „RTL kann jede Wurst, aber MDR, das ist die Krone der Schöpfung.“

Nun ja, das lassen wir an dieser Stelle mal unkommentiert. Roselly Gesicht blendete der MDR an dieser Stelle leider nicht ein. Sie wussten sicherlich warum.