Jörg Hansen privat: Im Kampf um seine Frau ging er K.O.

In Serien wie „Unter uns“ und „Alles was zählt“, hat Jörg Hansen eine schauspielerische Leistung hingelegt. Im Reality-TV musste er sein wahres Ich zeigen – und das scheint ihm zum Verhängnis geworden zu sein. Beim „Promi-Büßen“ 2024 auf ProSieben muss Jörg Hansen zu seinen Taten stehen, die er sich lieber hätte sparen sollen. Doch was ist privat bei Jörg Hansen geschehen?

Jörg Hansen kennt man vor allem im Doppelpack mit seiner Frau Desiree. Doch in der Ehe läuft nicht immer alles nach Plan. Kurzzeitig war das glückliche Ehepaar nämlich getrennt. Wieso das Reality-TV dafür verantwortlich ist, dass Jörg Hansen und Desiree Hansen privat getrennte Wege gingen, verraten wir dir.

Jörg Hansen privat: Wegen Reality-TV ging seine Ehe in die Brüche

Jörg Hansen wurde am 14. Oktober 1978 in der Nähe von Düsseldorf geboren. Als Schauspieler startete Jörg Hansen auf RTL bei „Alles was zählt“ und „Unter uns“, ehe es nach ein paar anderen kleinen Rollen ins Reality-TV ging. Bei „Unter uns“ war Jörg Hansen ab 2012 für zwei Jahre zu sehen, bei „Alles was zählt“ spielte er in sieben Folgen mit. In beiden Formaten galt er charakterlich und optisch als Bösewicht, doch diese Rolle wollte er ablegen – und nahm sich vor, sein wahres Gesicht im Reality-TV zu zeigen. Ohne Erfahrung im Camping nahm Jörg Hansen im Jahr 2021 bei „Hilfe, die Camper kommen“ teil, wo sechs Paare in einem Camper auf Reisen gingen – Frau Desiree war damals natürlich mit am Start.

Als Ehepaar nahmen Jörg und Desiree Hansen im Jahr 2023 an „VIP’s Only“ teil, wo sie Einblicke in ihr privates Leben gaben. Wenig später folgte die Teilnahme an „Stranger Sins“, wo es um die sexuellen Vorlieben des Paars ging. Während der Show musste Jörg Hansen dabei zusehen, wie seine Ehefrau Desiree Gruppensex hatte – doch das war eine Nummer zu viel für den Schauspieler. Im Sommer 2023 kam es zur Trennung von Desiree und Jörg Hansen.

Um seine Frau zurückzugewinnen, stieg Jörg Hansen in den Ring. Foto: IMAGO/Gartner

Jörg Hansen im Ring: Er wollte seine Frau zurück

Im Jahr 2018 heiratete die Ballermann-Sängerin Desiree den Schauspieler Jörg Hansen. Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei „Stranger Sins“ waren Desiree und Jörg Hansen nach fünf Jahren dann getrennt – verheiratet blieben sie vorerst trotzdem. Der Grund für die Trennung von Desiree und Jörg Hansen zeigte sich kurz darauf – ein anderer Mann hatte dazwischengefunkt und sich Desiree gestohlen: Eric Sindermann. Der Ex-Handballer und Modedesigner Eric Sindermann hatte nach seinen Teilnahmen bei „Promi Big Brother“ und dem „Promi-Büßen“ bei Desiree Hansen Feuer gefangen. Kein Wunder also, dass Jörg Hansen nicht gut auf Eric Sindermann zu sprechen ist.

Bei einer Fashionshow von Eric Sindermann schickte Jörg Hansen Freunde vor, die den Auftritt sabotierten – es wurde mit Torten und Federn geworfen. Anstatt ihr Gefecht privat zu lösen, wollten Eric Sindermann und Jörg Hansen einen echten Kampf. In einem offiziellen Boxkampf trat Jörg Hansen gegen Eric Sindermann an, um ihre Fehde zu beseitigen. Doch schon bei der Pressekonferenz eskalierte die Situation, als Eric Sindermann dem Schauspieler Jörg Hansen eine Pistole an den Kopf hielt – es handelte sich um eine Massage-Gun. Zuvor hatte Eric Sindermann ihm schon mit dem Tod gedroht. Doch im Boxkampf hatte Eric Sindermann die Oberhand und Jörg Hansen ging K.O. Den Boxkampf hatte Jörg Hansen verloren, doch dafür gewann er etwas anderes: Desiree Hansen machte im Juni 2024 mit Eric Sindermann Schluss und kam wieder mit Jörg Hansen zusammen.

