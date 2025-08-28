Jörg Bausch über steigende Konzert-Preise: „Wo soll das hinführen?“

Er ist ein echter Essener, ein Kind des Ruhrgebiets. Schlagerstar Jörg Bausch weiß, wo er herkommt, und was er seinen Fans zu verdanken hat. So ist es wenig überraschend, dass der bodenständige Musiker ihnen auch etwas zurückgeben will.

Ein Gratis-Konzert wird er am 13. September 2025 auf dem Essener Kennedyplatz spielen. Wir haben mit dem 52-Jährigen über Ticketpreise, Fan-Verbundenheit und des Deutschen liebste Insel Mallorca gesprochen.

Jörg Bausch im Exklusiv-Interview

Ein Gratis-Konzert mitten in der Essener Innenstadt: Wie kam es dazu?

Ich habe ein solches Konzert bereits 2022 gegeben. Damals war es jedoch sehr spontan, direkt nach Corona. Wir hatten nur ein paar Tage Zeit, das Konzert zu bewerben. Dennoch wurde es so gut angenommen, dass ich seitdem immer wieder im Kopf hatte. Der Ort ist so schön, gerade für mich als Essener. Ich bin als Kind schon über den Platz gelaufen. Das ist wirklich eine tolle Nummer.

Auf der anderen Seite höre ich aber auch immer wieder Stimmen von Leuten, die sehr gerne zum Konzert kommen würden, sich das aber im Leben nicht leisten können. Trotzdem sind das meine Fans, denen ich sehr viel zu verdanken habe, weil sie mich über die Jahre in Essen immer wieder unterstützt haben. Auf diese Art und Weise möchte ich auch etwas zurückgeben.

Du hast als Künstler ja nicht als einziger die Hand auf den Ticketpreisen. Die steigen aufgrund unterschiedlichster Faktoren …

So ist es. Ich habe selbst für mein Konzert in der Arena Oberhausen die Preise anheben müssen, weil die Kosten nach Corona so hochgeschraubt wurden. Du hast da gar keine andere Chance. Aber dafür kann der Fan ja nichts. Der hat auch weniger Geld in der Tasche. Wo soll das hinführen? Und gerade deswegen fühlt sich der Auftritt in Essen für mich so klasse an. Ein Konzert. Umsonst.

Glaubst du, dass die Blase irgendwann platzen wird?

Ich habe manchmal das Gefühl: Je höher die Preise, desto interessanter. Ich glaube aber, dass die Blase irgendwann mal dahingehend platzen könnte, dass die Preise runter müssen, weil keiner mehr kommt.

Du stehst seit über einem Vierteljahrhundert auf der Bühne. Was hat sich aus deiner Sicht in der Branche verändert?

Ich glaube, dass sich die ganze Schlagerwelt immer wieder verändert hat. Ich erinnere mich, als ich damals angefangen habe, haben die Menschen schon über eine Art Neuzeit im Schlager diskutiert. Es gehört dazu, dass sich viele Dinge verändern. Die Wandlung nimmt kein Ende. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, kann ich gar nicht beurteilen. Du kannst nur mit der Zeit gehen.

Mir kam die Frage, als wir über die Preise gesprochen haben. Vor allem, wenn man bedenkt, wie „günstig“ damals Karten waren.

Ja, das ist doch Hammer. Und geh doch mal zu zweit auf ein Konzert, dann isst du vor Ort noch etwas. Da ist eine Menge Geld weg. Aber das ist ja überall so. Wir können die Welt nicht ändern, aber vielleicht können wir mit einem Konzert wie meinem, mal etwas zurückgeben.

War dir eigentlich von Anfang an klar, dass du Schlagerstar werden willst?

Nein, meine ersten Gehversuche haben nicht damit begonnen, dass ich mir gesagt habe: Ich will Geld mit Schlager verdienen. Nein! Ich liebe die Musik einfach. Ich schreibe die Lieder, habe ein eigenes Tonstudio, produziere alles selbst. Ich bin mit Leib und Seele Musiker.

Wäre Mallorca etwas für dich?

Ich war vor langer Zeit mal dort, und finde es auch eigentlich ganz cool. Mein Ziel ist es aber, mehr in Richtung Konzerte zu gehen. Ich empfinde einen Konzertabend als viel runder, als nur irgendwo Act zu sein. Und wenn du die Mallorca-Saison mitnimmst, gehen dir zwei Abende in der Woche verloren, in denen ich sonst Songs produzieren würde, oder auch für andere Kollegen schreibe. Ich bin von morgens bis abends in Action. Wenn ich dann noch Mallorca mitnehmen würde, würde es langsam eng mit der Zeit.