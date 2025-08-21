Videobeweis: Joachim Llambi feiert auf Mallorca – er ist nicht allein

„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi ist aus der RTL-Unterhaltungsshow kaum wegzudenken. Sein Markenzeichen? Knallharte und ehrliche Urteile, die die tänzerischen Leistungen nicht aufwerten.

Doch aktuell zeigt der Duisburger in einem Instagram-Post von Model Rebecca Mir eine ganz andere Seite. Statt kritischem Blick und strengen Juryurteil gibt es jetzt heitere Partystimmung, gute Laune und eine unterhaltsame Performance.

Joachim Llambi streckt lässig die Zunge heraus

Dabei ist er nicht alleine. An seiner Seite performen keine geringeren als Rebecca Mir, Massimo Sinató, Mariia Maksina und Isabel Edvardsson. Gemeinsam feiern sie ausgelassen zur Gute-Laune-Hymne „Mardi Gras (Go Crazy)“ von Kool John & P-Lo.

Tanzen, lachen, genießen – das ist aktuell ihr Motto unter am sommerlich warmen Abend auf der Baleareninsel Mallorca. Joachim Llambi streckt lässig seine Zunge aus und gibt sich ganz den Beats hin.

Doch Massimo Sinató lässt es am meisten krachen. Er trägt eine oranges Hemd sowie eine schnieke Sonnebrille und präsentiert einmalige Tanzeinlagen. „Let’s Dance goes Mallorca“, lautet ihre begeisterte Botschaft. Auch ihre Follower versetzt ihr unterhaltsamer Clip mächtig in Ekstase.

Ihre Fans sind hellauf begeistert

Sie richten zahlreiche liebevolle und begeisterte Kommentare an das Tanz-Quintett. Ein User kommentiert: „Super-Stimmung“. Eine weitere merkt begeistert an: „Das ist toll und ich wünsche euch einen schönen Montag.“ Eine andere bezeichnet ihren Moment als „wilde Party“.

Und auch Joachim Llambi wird diesen besonderen Moment wohl so schnell nicht vergessen. So schreibt er begeistert: „Toller Abend.“ Es bleibt spannend, ob man in nächster Zeit noch mehr solcher unterhaltsamen Szenen von Joachim Llambi bestaunen darf…