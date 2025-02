Joachim Llambi privat: Nach On-Off-Beziehung ist es klar – DAS ist die Frau an seiner Seite

Im deutschen TV ist Joachim Llambi als schärfster Kritiker bekannt – vergibt er bei „Let’s Dance“ auf RTL mal die 10 Punkte, grenzt das praktisch an ein Wunder. Und das nicht ohne Grund: Selbst hat Joachim Llambi eine steile Karriere als Profitänzer und Wertungsrichter hingelegt. Wer in der Tanzshow aufs Treppchen will, muss sich gegen den kritischen Blick von Joachim Llambi behaupten. Aber was macht Joachim Llambi eigentlich privat?

Auf dem Tanzparkett ist er besonders streng – wie mag es da erst im privaten Leben von Joachim Llambi aussehen? Mit Blick auf die Vergangenheit wird klar, woher die Strenge bei Joachim Llambi rührt. Wie er sein privates Familienleben gestaltet und es um Joachim Llambis On-Off-Beziehung zur eigenen Ehefrau steht, verraten wir.

Joachim Llambi privat: Gehirntumor-Diagnose änderte sein Leben

Der Name verrät es eigentlich schon: Joachim Llambi ist der Sohn eines Vaters aus Barcelona und einer deutschen Mutter, hat also spanische Wurzeln. Im TV setzt man jedoch auf die deutsche Aussprache seines Nachnamens. Geboren wurde der Profitänzer Joachim Llambi am 18. Juli 1964 in Duisburg, wo er auch aufgewachsen ist. Im Alter von elf Jahren wurde die Kindheit und Jugend von Joachim Llambi gänzlich auf den Kopf gestellt, als die Familie von einer Schock-Diagnose getroffen wurde. Joachim Llambis Vater Narciso erkrankte an einem Gehirntumor – ab da an war es mit der Kindheit vorbei, wie seine Mutter Ingrid Llambi im Interview mit RTL verriet.

Ganze neun Jahre pflegten die Llambis den Familienvater bis zu seinem Tod. Schon früh musste Joachim Llambi lernen, für sich alleine zu sorgen – auf Besuche von Freunden musste er während dieser Zeit privat verzichten. Aufgrund der Gehirntumor-Erkrankung seines Vaters war Rücksicht bei Joachim Llambi das oberste Gebot. In dieser Zeit entdeckte Joachim Llambi seine Leidenschaft für das Tanzen, woran Mutter Ingrid nicht ganz unschuldig war. Diese arbeitete in einer Duisburger Tanzschule, wo Joachim Llambi mit 16 Jahren seinen ersten Tanzkurs besuchte. Ab da an sollte die Profitänzer-Karriere starten. Nach seinem Abitur ging Joachim Lambi beruflich zunächst aber einen anderen Weg.

Joachim Llambi auf dem Tanzparkett: Wie er zum Profitänzer wurde

Nach seinem Abitur startete Joachim Llambi bei der Duisburger Sparkasse eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Ende der 80er-Jahre wechselte Joachim Llambi als Aktienmakler an die Düsseldorfer Börse, von 1997 bis 2012 war er als Börsenmakler an der Frankfurter Börse tätig. Parallel baute er seine Karriere als Profitänzer auf. Schon im Jahr 1989 gelang Joachim Llambi der Wechsel von den Amateurtänzern zu den Profitänzern. Mit Tanzpartnerin Sylvia Putzmann, seiner späteren privaten Ehefrau, nahm Joachim Llambi bis 1991 an Welt- und Europameisterschaften teil. Er gehört außerdem zu den wenigen Profitänzern, die es bei den deutschen Meisterschaften in drei Disziplinen bis ins Finale schafften.

Ab 2003 übernahm Joachim Llambi in Tanzsportverbänden Verwaltungsrollen, war bis 2011 der Medienbeauftragte des Deutschen Professional Tanzsportverbandes. Von 2012 bis 2016 schloss sich eine Position als leitender Direktor an. Auf internationaler Ebene war Joachim Llambi von 2013 bis 2014 als Sportdirektor im Tanzsportverband tätig. Seit dem Jahr 2006 ist Joachim Llambi ein fester Bestandteil der „Let’s Dance„-Jury. Neben Jorge Gonzales und Motsi Mabuse ist Joachim Llambi aus der RTL-Tanzshow nicht wegzudenken. In anderen TV-Shows lässt sich Joachim Llambi als Gast ebenfalls blicken. Wie „Bild“ berichtet, stammt das Vermögen von Joachim Llambi vorrangig aus „Let’s Dance“ – pro Jahr soll der 60-jährige ein Gehalt im siebenstelligen Bereich erhalten.

Joachim Llambi privat: DAS ist seine Freundin

Im Jahr 1990 heiratete Joachim Llambi seine Tanzpartnerin Sylvia Putzmann – für immer sollte die Liebe aber nicht halten, die Trennung folgte 2003. Anschließend lernte Joachim Llambi privat seine zweite Ehefrau Ilona Schneider kennen, die aus Tschechien stammt. Das Ja-Wort gaben sie sich im Jahr 2005. Gemeinsam haben Joachim und Ilona Llambi eine Tochter, eine weitere Tochter namens Katharina stammt aus einer früheren Ehe von Ilona. Da Joachim und Ilona Llambi zusammenkamen, als Katharina vier Jahre alt war, besteht privat eine enge Bindung zu seiner Stieftochter. Katharina Llambi ist als Model tätig, aber ebenfalls im Tanzsport aktiv. Im Alter von sechs Jahren begann sie, Tanzstunden zu nehmen, mit 14 leitete sie bereits eigene Tanzkurse. Auf Instagram machte Joachim Llambis Tochter Katharina öffentlich, dass sie an der unheilbaren Krankheit Morbus Crohn leidet.

Nach dreizehn Jahren Ehe gab Joachim Llambi im Herbst 2018 bekannt, dass er nicht mehr mit seiner Frau Ilona zusammen ist – die private Trennung soll freundschaftlich abgelaufen sein. Trotzdem dürfte es ein ziemlicher Schock gewesen sein, als sich Joachim Llambi nur wenig später mit seiner neuen Freundin Rebecca Rosenschon, einer PR-Leiterin, zeigte. Die Beziehung zu Rosenschon hielt ein Jahr. Bei seinem „Grill den Henssler“-Auftritt gab Joachim Llambi 2020 einige Details zu seinem aktuellen privaten Leben bekannt, indem er von einer Frau sprach. Etwa ein Liebes-Comeback mit Ilona Llambi? Schon 2019 hatte man den Profitänzer bei „Let’s Dance“ mit seinem Ehering am Finger gesehen. Seit 2024 herrscht die Gewissheit: Die Llambis sind wieder zusammen. Gemeinsam sind Joachim und Ilona Llambi nach Mallorca ausgewandert, wo sie sich nach den Informationen von „Bild“ ein Haus im Wert von 1,2 Millionen gekauft haben. Und auch der Name von Joachim Llambis leiblichem Kind ist mittlerweile bekannt: Mit Helena Llambi zeigte sich das Vater-Tochter-Duo nach ihrem 18. Geburtstag das erste Mal öffentlich. Wie „Focus“ berichtet, träumt Joachim Llambis Tochter davon, Moderatorin zu werden.

