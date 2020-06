Joachim Llambi: Plötzlich neuer Look – als Fans DAS sehen, rasten sie aus

Ist er das wirklich? Was den Fans bei „Let’s Dance“ sonst von Joachim Llmabi geboten wird, ist klar: Ein strenger Tanzjuror, der stets mit akkuratem Anzug und gestriegelt vor die Kameras tritt – immer darauf bedacht, möglichst streng rüberzukommen. Ganz anders sieht das offenbar privat aus.

Da zeigt sich Joachim Llambi plötzlich von einer ganz anderen Seite. Auf Instagram teilte das „Let’s Dance“-Urgestein nun ein Bild von sich, dass die Fans ausflippen lässt.

Denn SO haben sie den hartgesonnen Llambi noch nie gesehen!

Joachim Llambi: Privat plötzlich ganz anderer Look

Joachim Llambi ist ein Urgestein bei Let's Dance. Foto: imago images / Revierfoto

Die Szene, die sich den rund 75.000 Followern bietet, ist wie folgt: Joachim Llambi steht – ganz in Selfie-Manier – am Bildrand, blickt unsicher in die Kamera. Im Hintergrund eine Wiese mit Enten. Dazu der Spruch: „Was heute Morgen auf dem Golfplatz alles so los ist…“ Richtig, Herr Llambi ist zur Abwechslung mal nicht auf dem Tanzparket, sondern auf dem Golfplatz. Und das völlig ungestylt!

Seine Fans bemerken den Unterschied zu seinem alter „Let’s Dance“-Ego sofort. Eine Userin schreibt: „Gel fehlt in den Haaren.“ Prompt reagiert der 55-Jährige, antwortet mit einer gehörigen Portion Humor: „Kann alles tragen.“

So reagieren die Fans

Und die weiteren Kommentare fallen ähnlich ungläubig aus:

„Auf den Fotos sieht Llambi total fremd aus.“

„Mit 3 - Tage – Bart! Find' ich ja mal cool!!!“

„Drei-Tage-Bart kleidet Sie ausgesprochen gut“

„Wow, ich habe Sie erst gar nicht erkannt. Die hellen Haare ....“

„Ich hätte Sie eben fast gar nicht erkannt“

„Vor allem ist Herr Joachim Llambi nicht rasiert. Was ist da los?“

Ja, Joachim Llambi kann eben auch ganz anders! Vor allem nach dem großen „Let’s Dance“-Finale 2020 vor zwei Wochen gönnt sich der Tanzprofi jetzt offenbar erst mal ein paar entspannte Stunden für sich. Ganz ohne sportliche Betätigung kann aber ganz offensichtlich auch ein unrasierter Herr Llambi in seiner Freizeit nicht.

