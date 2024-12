Joachim Llambi: Nach „Let’s Dance“ erhält er die Nachricht

Es war ein fulminantes Weihnachtsspecial. Die Stars aus „Let’s Dance“ tanzten sich am Freitagabend (20. Dezember) in die Herzen der Zuschauer. Vor allem einer konnte die Jury um Joachim Llambi und Co überzeugen: Zirkus-Artist René Casselly mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger holten sich am Freitag den Sieg und lösten damit Vorjahressiegerin Anna Ermakova in der „Let’s Dance“-Weihnachtssendung ab.

Schon kurz nach dem Ende der Show dürfte eine Nachricht Joachim Llambi und das Team erreicht haben.

Joachim Llambi: Nach „Let’s Dance“ weiß er Bescheid

Die Rede ist von den Quoten, die bekannt wurden. Wie „Quotenmeter.de“ berichtet, wollten diesmal weniger Zuschauer die RTL-Sendung sehen als noch in den Jahren zuvor.

2,25 Millionen Menschen schauten bei „Let‘s Dance“ rein, 2022 waren es noch 2,68 Millionen, 2023 sahen 2,69 Millionen zu. Immerhin: Freuen kann sich der Sender dennoch, denn der Marktanteil lag bei 10,8 Prozent im Gesamtanteil.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hat der Sender deutlich weniger Menschen abgeholt. Diesmal lockte RTL 0,46 Millionen junge Zuschauer vor die Bildschirme, im vergangenen Jahr waren es dagegen 0,66 Millionen und ein Jahr davor 0,59 Millionen.

Den RTL-Tagessieg holte sich dementsprechend nicht Joachim Llambi mit „Let’s Dance“, sondern die Nachrichten-Sendung „RTL Aktuell“ im Vorabend-Programm. 2,53 Millionen (13,8 Prozent Marktanteil) Zuschauer schalteten ein, als die Kunde vom Anschlag auf den Weihnachtsmarkt die Runde machte. Mehr zu dem Anschlag erfährst du hier im Newsblog >>>

Unauffällig waren die Zahlen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, die aus 0,37 Millionen Zuschauern bestand und für 13,2 Prozent Marktanteil sorgte.

„Let’s Dance“: Erste Kandidatin für 2025 raus

