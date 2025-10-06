„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi in tiefer Trauer: „Du fehlst“

„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi meldet sich aktuell mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram. Der 61-Jährige trauert um seinen engen Freund Dennis Kessmeyer.

Schon am 3. Oktober wurde bekannt, dass ein Todesfall die deutsche Reality-Szene erschüttert. Der Name des Verstorbenen blieb zunächst unbekannt. Erst nach und nach wurde vermeldet, dass es sich dabei um Dennis Kessmeyer handelt. Ein Star, der in der Branche nicht nur bekannt, sondern ebenfalls beliebt war.

Das zeigt auch Joachim Llambis emotionaler Post: Seine sehr persönlichen und bewegenden Worte verdeutlichen, wie nahe ihm der Verlust geht. Gemeinsam erlebten sie viele Momente, an die sich der 61-Jährige nun zurückerinnert und, die ihm niemand nehmen kann.

„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi trauert um einen Freund

„Lieber Dennis, so viele gemeinsame Stunden, Gespräche, Lacher – so vieles, das uns verbunden hat. Du warst immer da, mit Herz, Humor und echtem Interesse an den Menschen um dich. Jetzt bist du fort, und es fühlt sich unwirklich an. Danke für all die Momente, die bleiben. Ruhe in Frieden, mein Freund. Du fehlst“, schreibt der „Let’s Dance“-Juror.

Dazu veröffentlichte Joachim Llambi ein Schwarz-Weiß-Foto, welches ihn gemeinsam mit Dennis Kessmeyer bei einer Umarmung während einer „Let’s Dance“-Show zeigt.

Seine Instagram-Community und viele andere Stars, darunter Evelyn Burdecki und Matthias Mangiapane, reagieren auf seinen aktuellen Beitrag. Viele bringen ihre Bestürzung und ihr tiefes Mitgefühl zum Ausdruck. „Wer Dennis kannte, wird ihn im Herzen tragen. Mein Beileid an die Familie und an dich, Joachim“, lässt ihn eine Dame wissen. Und diese Worte bleiben bestehen: Dennis Kessmeyer wird in den Herzen seiner Freunden, Bekannten und Familienangehörigen weiterleben.