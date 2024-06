Joachim Llambi: SIE schwärmt vom „Let’s Dance“-Star – „Er erfüllt mir jeden Wunsch“

Er gehört zu „Let’s Dance“ wie der Eiffelturm zu Paris: Tanz-Profi Joachim Llambi sitzt schon seit Beginn der RTL-Show in der Jury, gilt als das tänzerische Pendant zu Dieter Bohlen bei DSDS. Streng, autoritär und knallhart, wenn es um die Bewertung der Kandidaten geht.

Dabei hat Joachim Llambi auch eine weiche Seite, von der viele nichts wissen. Eine Person aber weiß nur zu gut, wie der 59-Jährige privat tickt. Und sie schwärmt in den höchsten Tönen vom „Let’s Dance“-Star.

Joachim Llambi: IHR erfüllt er jeden Wunsch

Gemeint ist Llambis 19-jährige Tochter Helena. Erstmals zeigten sich Vater und Töchterchen bei der Ballnacht im Burgkeller zu Meißen gemeinsam in der Öffentlichkeit, seitdem steht auch Helena Llambi für die Presse hin und wieder Rede und Antwort. So wie jetzt im Interview mit der „Bild am Sonntag“.

Für manchen Fan scheint es kaum vorstellbar zu sein, dass Joachim Llambi in Wahrheit nicht der strenge Mann ist, den ganz Deutschland hinterm Jurypult bei „Let’s Dance“ kennt. Doch seine Tochter bestätigt auf die Frage, was denn der größte Unterschied zwischen Herrn Llambi und ihrem Vater sei, dass er auch anders kann:

„Ich glaube, das größte Vorurteil über meinen Vater ist, dass er immer so streng ist. Die klare Antwort ist: Nein, ist er nicht!“

Schließlich verrät Helena, wie ihr Papa wirklich tickt: „Er ist ein ganz normaler Vater und erfüllt mir jeden Wunsch.“ Na, das klingt doch sympathisch, Herr Llambi!

In Reality-Formaten werden seine Fans den Tanz-Profi übrigens in naher Zukunft nicht zu sehen bekommen, wo er zeigen könnte, dass er auch eine sanftere Seite hat. Denn für ihn steht fest: „Das Sommerhaus der Stars“ oder auch „Das Dschungelcamp“ sind tabu für den Juror. „Auch wenn solche Anfragen natürlich immer wieder mal kommen“, so Llambi.