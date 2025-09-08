Joachim Król zurück in den „Tatort“? „Ja natürlich!“

Er ist einer der bekanntesten Schauspieler des Landes und ein echter Borusse (also der aus Dortmund) – Joachim Król. Am 14. September ist der 68-Jährige wieder im TV zu sehen. In der ZDF-Romanze „Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist“ spielt der gebürtige Herner die Rolle des Stephen Crayshaw. Eines Mannes, der seine Frau verlor, und nun mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat.

Wir haben mit Joachim Król über den neuen Pilcher, seine alte „Tatort“-Rolle und die mehr oder weniger große Liebe Borussia Dortmund gesprochen.

Herr Król, da wir beide die Liebe zum BVB teilen, dreht sich meine erste Frage nicht um Ihren Film. Die Bundesliga ist gestartet. Wie schätzen Sie die Chancen unserer Borussia ein, in dieser Saison um Titel mitspielen zu können?

Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mich nicht mehr zum Profifußball zu äußern. The Thrill has gone. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich den Schock vom 23. Mai nie ganz verwunden. Wenn man sich den Verlauf der letzten Meisterschaft vor Augen hält, gehört der BVB sicher nicht zu den ganz heißen Titelfavoriten.

Und nun zu Rosamunde Pilcher. In „Wer immer du bist“ spielen Sie einen fürsorglichen Vater. Sie selbst haben einen Sohn: Waren Sie ein strenger Vater?

Ich denke, mit Strenge erreicht man nicht viel in der Erziehung. Ich bin eher den Worten gefolgt, die häufig Goethe zugeschrieben werden. „Kinder brauchen Wurzeln und Flügel.“ Also Halt und Geborgenheit und später die Freiheit, eigene Wege zu gehen. Ich glaube, dass das in etwa auch die Haltung meiner Frau und mir in Sachen Erziehung war.

Die Pilcher-Filme sind Kult. Wie erklären Sie sich den Erfolg der Filme?

Verlässlichkeit, tolle Motive, sehr gute Regie und Schauspielerinnen. Und eine Produktion mit Herz.

Dank dem Einsatz von Charlotte Mansfield (Sabine Vitua) kann Stephen Crayshaw (Joachim Król) die Welt wieder in all ihren Farben sehen. Foto: ZDF und Steve Tanner

Ihre Filmfigur Stephen ist Gärtner – wie steht es um Ihren grünen Daumen?

Alles, was bei uns Zuhause auf der Terrasse wachsen und gedeihen soll, tut das im Hoheitsgebiet meiner Frau. Meine Rolle ist die des Bewunderers. Bis auf einen Bananenbaum, den ich aus einem winzigen Samenkorn aus La Gomera gezogen habe, habe ich diesbezüglich nichts vorzuweisen.

Stephen wird Opfer von Internetbetrügern. Glauben Sie, dass der Film helfen kann, Menschen noch mehr für derlei Betrügereien zu sensibilisieren?

Nein, das ist auch sicher nicht die Ambition von Autorin und Regisseurin gewesen. Aber vielleicht denkt der ein und andere doch mal an eigene Leichtfertigkeiten im Umgang mit diesem ganzen neuen Zeug. Warum nicht?

Zum Ende hin, gibt es eine berührende Szene, in der Sie ihrer Filmtochter raten, Jon noch eine Chance zu geben. Der Grund ist die Uhr seines Vaters, die er ihr gab. Gibt es ein Stück, das Ihnen persönlich ähnlich viel bedeutet?

Nein, da fällt mir nichts Vergleichbares ein. Ich mag die Szene aber sehr.

Zehn Jahre ist es her, dass Sie das letzte Mal als Kommissar Steier im „Tatort“ zu sehen waren. Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an Ihre Tatort-Zeit zurückdenken?

Das waren Dreharbeiten in einer sehr aufregenden, besonderen Stadt. Schon nach jeder Ankunft in Frankfurt, der Weg durchs Bahnhofsviertel. Drogensüchtige, gescheiterte Existenzen und Kriminelle. Dann nur wenige Minuten weiter, das Bankenviertel. Drogensüchtige, gescheiterte Existenzen und Kriminelle.

Könnten Sie sich ein Comeback als Steier vorstellen?

Ja natürlich, auch nach etlichen Wiederholungen weisen unsere Filme unfassbare Quoten auf. Noch nach zehn Jahren erreicht mich Fanpost mit den schönsten Komplimenten, die sich ein Schauspieler nur wünschen kann.

Das ZDF zeigt „Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist“ am 14. September 2025 um 20.15 Uhr im linearen TV. Im Stream ist der neue Pilcher mit Joachim Król bereits seit dem 6. September abrufbar.