Jimi Blue Ochsenknecht überrascht mit plötzlichem Hinweis – seine Fans sind außer sich

Vor rund einem Monat sorgte eine plötzliche Neuigkeit unter Reality-Fans für Aufsehen: Die Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc starten gemeinsam durch. Mit ihrer neuen Reality-Doku „Drama und klare Worte: Yeliz & Jimi – We Are Family?!“, die ab dem 2. Dezember bei Sky und Wow zu sehen ist, geben sie private Einblicke in ihr Familienleben.

Die vierteilige Serie zeigt ihr turbulentes Patchworkleben mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow. Zudem geben Yeliz und Jimi ganz private und offene Einblicke in ihre gemeinsame Zeit als Paar. Kurz nach der Bekanntgabe wurde deutlich: Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Überraschte Begeisterung und hitzige Diskussionen waren auf Social Media erkennbar.

Nun sorgt Jimi erneut für Aufsehen. Er überrascht seine Community mit einem kurzen Ausschnitt aus einer Serie und einem wichtigen Reminder. Doch wie kommt der Beitrag bei seinen Fans an?

Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Bald startet ihre Serie

„2. Dezember: DAS Comeback des Jahres! Lange wurde viel geredet. Jetzt reden sie selbst. Die neue Sky Original Reality Doku mit Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht nimmt dich mit in ihre verrückte Patchwork-Welt mit Snow und erzählte ihre Geschichte mit allen Höhen und Tiefen“, verkündet Jimi verheißungsvoll.

++ auch für dich interessant: Jimi Blue Ochsenknecht privat: Nach Gefängnisaufenthalt wagte er sich in den Promi-Knast ++

Zusätzlich dazu zeigt der Schauspieler vielfältige Einblicke in die Reality-Serie. Schnell wird deutlich: Es wird nichts zensiert, so werden die Höhen und Tiefen ihrer Vergangenheit präsentiert. Kurz nach der Veröffentlichung des Beitrags lassen die Reaktionen der Instagram-User nicht lange auf sich warten.

Seine Community ist in Wallung

Sie könnten unterschiedlicher kaum sein. Während einige die Veröffentlichung am 2. Dezember schon begeistert herbeisehnen, lassen andere ihrem Unmut freien Lauf. Sie gehen mit dem Ex-Paar hart ins Gericht. Doch was stört die Community konkret?

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ein kleiner Auszug der Kommentare:

„Ob man Yeliz Koc mag oder nicht, aber diese Frau zeigt so viel Größe. Da können sich viele eine Scheibe abschneiden. Alles Gute euch.“

„Wird aus dem Schmarrn jetzt eine Show gemacht?“

„Alles muss verfilmt werden. Das arme Kind – wenn es das später alles mitbekommt.“

„Crazy Yeliz. Ich habe einen Riesenrespekt vor dir als Frau, aber vor allem als Mama […].“

„Wie widerlich ist das denn bitte, das Kinderthema so dermaßen zu kommerzialisieren?!“

„Klar, Geld muss her.“

„Ihr drei seid so süß. Eure Snow ist ein kleines Prinzesschen.“

Schlussendlich bleibt es spannend: Wird die große Resonanz anhalten? Am 2. Dezember wird die erste Episode ihrer Reality-Doku auf Sky One ausgestrahlt. Zudem ist sie abrufbereit. Wöchentlich startet eine neue Folge auf Sky.





