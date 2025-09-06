Jimi Blue Ochsenknecht: Unerwartetes Foto mit Yeliz sorgt für Wirbel!

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht heizen die Gerüchteküche an. Das Ex-Paar besucht gemeinsam eine Hochzeit. Fans spekulieren auf ein Liebescomeback. Ein Instagram-Post zeigt die beiden auf einem roten Teppich.

Yeliz schreibt: „Heute wird geheiratet“, und fügt hinzu: „Btw. es ist nicht unsere!“. Jimi Blue kommentiert daraufhin: „Muddi und Vaddi auf Erkundungstour“. Und auch Mama Natascha meldet sich zu Wort: „Schicki ihr 2!“.

Fans hoffen auf ein Comeback

Unklar ist, auf wessen Hochzeit die Eltern der kleinen Snow sind. Die Fans sind trotzdem begeistert. Ein Fan fragt: „Wer hofft auch auf ein Comeback?“. Ein anderer meint: „Man könnte meinen, ihr seid die Glücklichen.“

Jimi Blue schloss ein Comeback jedoch vor zwei Wochen aus. „Für mich ist es ausgeschlossen, weil ich finde das Risiko auch einfach zu hoch, dass wenn wir uns nicht mehr verstehen sollten. Außerdem sind natürlich die Gefühle anders. So wie es jetzt ist, ist es am besten für Snow. Wir verstehen uns sehr, sehr gut“, erklärte Jimi in einem Twitch-Stream Mitte August.

Jimi Blue Ochsenknecht und die Vergangenheit

Yeliz stand Jimi Blue während seiner Zeit in Untersuchungshaft bei. Sie bezahlte sogar seine offene Rechnung. „Ich musste absolut gar nicht über meinen Schatten springen und habe mir auch keine Gedanken gemacht. […] Ich habe es nicht für mich getan, ich habe es wirklich für unsere Tochter getan“, sagte Yeliz in einem Interview mit dem Magazin „taff“.

Es scheint, als ob Jimi Blue und Yeliz die Vergangenheit für Snow hinter sich lassen wollen.

