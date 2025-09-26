TV-Hammer für Jimi Blue Ochsenknecht – eigene Doku mit IHR

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht und Reality-Star Yeliz Koc bekommen nach Medienberichten eine eigene Doku-Show bei Sky. Sie begleitet die beiden in ihrem Alltag als Familie. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten raufen sich die Eltern für ihre Tochter Snow zusammen.

Die Dreharbeiten für die noch geheime TV-Show laufen nach „BILD“-Informationen bereits. Jimi Blue Ochsenknecht verrät gegenüber dem Medium, was die Zuschauer erwartet.

Jimi Blue Ochsenknecht: Liebe und Trennung

„Einfach gesagt: unser Leben. Wir als Familie, als Eltern. Wie wir unseren Alltag mit Snow meistern. Wir zeigen aber auch, was beruflich bei uns passiert. Yeliz will sich ein Haus kaufen, auch das wird zu sehen sein“, erklärt Jimi Blue Ochsenknecht. Der Sendestart soll noch in diesem Jahr erfolgen.

++ auch für dich interessant: Jimi Blue Ochsenknecht über seine U-Haft: „War eine harte Zeit“ ++

Im August 2020 machten Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc ihre Beziehung öffentlich. Im Oktober 2021 kam ihre gemeinsame Tochter Snow zur Welt. Doch schon vor der Geburt kriselte es. Es folgte die Trennung und ein Rosenkrieg.

Trotz der Streitereien halten Yeliz und Jimi Blue Ochsenknecht in schweren Zeiten zusammen. Das Wohl ihrer Tochter steht für sie an erster Stelle. Er sagt zu „BILD“: „Ich bin sehr dankbar, dass Yeliz diesen Kontakt wieder zugelassen hat. Und dass sie so eine tolle Mutter ist.“

Neustart für Jimi Blue Ochsenknecht

Yeliz ergänzt: „Mit unserem neuen Format haben wir den Beweis auf Video, dass man verzeihen kann und dass sich Jimi wirklich Mühe gibt und versucht, vieles wieder gutzumachen. Was ich ihm auch rate, denn eines ist ja klar: Das ist Jimis allerletzte Chance und ich wünsche mir wirklich, dass er sie nutzt.“

Vor den Kameras wollen sie ihre Vergangenheit aufarbeiten. Tochter Snow steht dabei im Mittelpunkt. Sie wollen ihr beweisen: Wenn beide es wollen, ist ein Neuanfang möglich.