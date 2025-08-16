Jimi Blue Ochsenknecht: Unerwartete Annäherung zwischen ihm und Tochter Snow

Snow Elanie, die Tochter von Yeliz Koc, weiß nun, dass Jimi Blue Ochsenknecht ihr Vater ist. Bisher kannte die Dreijährige ihn nur als Freund der Familie. Yeliz berichtete in einer Instagram-Story: „Sie ist richtig entspannt damit umgegangen.“ Seitdem habe sich kaum etwas geändert, außer dass Snow nun manchmal „Papa“ sagt.

Auch für Yeliz ist es ungewohnt, Jimi Blue Ochsenknecht nicht mehr beim Namen zu nennen. Trotzdem fühlt sie sich wohl mit dieser neuen Offenheit.

Jimi Blue Ochsenknecht: Vom Kontaktabbruch zum Familienfrieden

In den vergangenen Wochen traten Yeliz und ihr Ex häufiger gemeinsam als Familie auf. Auf Instagram teilte die 31-Jährige Fotos von Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter und ein Bild zu dritt. Dazu schrieb sie: „Eine starke Mama wird nicht geboren. Sie wird gemacht – durch Tränen, durch Kämpfe, durch Liebe!” Früher sah es zwischen den beiden ganz anders aus.

2020 machten Yeliz und Jimi ihre Beziehung öffentlich, kurz darauf folgte die Schwangerschaftsverkündung. Jimi erklärte damals im RTL-Interview, es sei ein geplantes „Wunschkind“. Doch noch vor der Geburt im Oktober 2021 trennten sie sich. In den nächsten zwei Jahren gab es offenbar kaum Kontakt zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und seiner Tochter. Später nannte er den Kontaktabbruch in einem „Bild“-Interview seinen „größten Fehler“.

Die Annäherung wurde auch während seines Gefängnisaufenthalts deutlich. Am 25. Juni nahmen ihn Beamte am Hamburger Flughafen fest. Mitte Juli erfolgte die Auslieferung nach Österreich, wo er sich am 22. August wegen schweren Betrugs vor Gericht verantworten muss.

Yeliz zahlte eine offene Rechnung für ihren Ex. Sie sagte im „taff“-Interview: „Ich musste absolut gar nicht über meinen Schatten springen und habe mir auch keine Gedanken gemacht. […] Ich habe es nicht für mich getan, ich habe es wirklich für unsere Tochter getan.“

