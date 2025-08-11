Jimi Blue Ochsenknecht jammert über Haft: „Essen war leider nicht so“

In einer Instagram-Fragerunde überrascht Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht mit offenen Worten über seine Vergangenheit – und die hatte es in sich. Gleich in sieben Justizvollzugsanstalten saß der 33-Jährige bereits ein, wie er nun ganz unverblümt seinen Fans erzählt. Auch auf seine anstehende Gerichtsverhandlung und die schwere Zeit danach geht er ehrlich ein – und übernimmt Verantwortung.

Wie es in den Gefängnissen war, was genau zu seiner Festnahme führte und wie es ihm jetzt bei Schwester Cheyenne in Österreich geht – Jimi Blue lässt kaum eine Frage unbeantwortet.

Jimi Blue Ochsenknechts Erfahrungen aus der Haft

„Ich war in sieben Stück“, berichtet Jimi Blue Ochsenknecht über seine Knast-Aufenthalte – und nennt direkt zwei Einrichtungen beim Namen: „In Hannover und München war die Hygiene so gut wie gar nicht vorhanden und das Essen war leider nicht so. Die anderen waren tatsächlich ok.“ Das berichtet auch RTL.

Grund für seine Festnahme war laut Anklage eine nicht bezahlte Hotelrechnung über rund 14.000 Euro aus dem Jahr 2021. Dazu gefragt, wie es so weit kommen konnte, erklärt der Schauspieler: „Hätte ich gewusst, wie weit es schon ist, hätte ich es niemals so weit kommen lassen.“

Verhandlung steht bevor – „Ich trage die Verantwortung“

Der Gerichtstermin ist für den 22. August angesetzt. Auf die Frage, ob er Angst vor dem Verfahren habe, antwortet Jimi Blue deutlich: „Ich muss für mein Fehlverhalten gerade stehen und trage dafür die Verantwortung und die Konsequenzen.“ Gegen eine Kaution von 15.000 Euro wurde er bereits aus der Untersuchungshaft entlassen. Laut Staatsanwaltschaft Innsbruck hat er „gelobt, sich bis zum Abschluss des Verfahrens in Österreich aufzuhalten“.

Derzeit lebt Jimi Blue bei seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht, wie diese laut RTL im Podcast „Alles für die Katz“ bestätigte. In seiner Instagram-Story schreibt er: „Ist ok, ich freue mich darauf, es bald hinter mir lassen zu können.“ Über sein Leben in Österreich sagt er: „Ich habe mich dort schon immer wohl gefühlt. Bei der Familie ist es natürlich umso schöner.“ Auch mit Mutter Natascha Ochsenknecht scheint das Verhältnis wieder gut zu sein: Auf eine entsprechende Frage antwortet er schlicht – aber versöhnlich – mit: „Gut.“

Jimi Blue Ochsenknecht spricht offen über seine Fehler und die Zeit im Gefängnis – und zeigt, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Zwischen Reue, familiärem Rückhalt und der Hoffnung auf einen Neustart in Österreich zeigt sich der 33-Jährige verletzlich und reflektiert.