Jimi Blue Ochsenknecht über seine U-Haft: „War eine harte Zeit“

Die Ochsenknechts haben turbulente Zeiten erlebt. Am Ende halten sie als Familie zusammen. Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht stehen sich sehr nah. Sie führten ein Interview mit RTL zum Staffelstart von „Diese Ochsenknechts“, die auf Sky und Wow läuft.

Die neuen Folgen thematisieren unter anderem seine Zeit in U-Haft und den Prozess. Die Ereignisse zu sehen, löst etwas in ihm aus. Jimi Blue spricht davon, dass es eine emotionale Achterbahnfahrt ist und die Zeit im Gefängnis sich für ihn surreal anfühlt.

Jimi Blue Ochsenknecht: Zeit in U-Haft

Der 33-Jährige nutzte die Zeit ohne Handy und Verpflichtungen zur Selbstreflexion. Zuerst wollte er die Gründe nicht wahrhaben. Er redete die Situation vielleicht klein. Doch Jimi Blue Ochsenknecht erkannte die Realität an.

„Es war zwar auch eine harte Zeit. Aber nur daraus konnte ich tatsächlich lernen oder sehen, warum ich da drin bin. Was ich falsch gemacht habe und was ich in Zukunft besser machen kann und auch werde“, erklärt er gegenüber RTL.

Der „Wilde Kerle“-Star blickt nun hoffnungsvoll in die Zukunft. Er ist froh, die schwierige Zeit hinter sich zu lassen. Seine Familie unterstützte ihn sehr.

Seine Familie stärkt ihm den Rücken

„Ich bin froh, dass die negative Zeit vorbei ist, dass ich alles klären konnte sozusagen. Und bin sehr happy, dass meine Familie da sehr unterstützt hat“, erklärt er im RTL-Interview. Der Schauspieler ist dankbar für den Rückhalt. Er schaut positiv nach vorne.

Jimi Blue Ochsenknecht beschreibt seine Gefühlslage so: „Das ist schon eine Achterbahn der Gefühle, ehrlich gesagt.“ Er verarbeitet die Ereignisse und lernt aus der Vergangenheit.

