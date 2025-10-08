Jimi Blue Ochsenknecht privat: Nach Gefängnisaufenthalt wagt er sich in den Promi-Knast

Vom Kindheitshelden zum Insassen bei „Promi Big Brother“ – so verläuft die Karriere von Jimi Blue Ochsenknecht bislang. Aber auch privat gab es bei dem Idol aus „Die Wilden Kerle“ ein deutliches bergab. Von Problemen bei der Vaterschaft, reichlich Familiendrama mit den Ochsenknechts und einem echten Gefängnisaufenthalt ist alles dabei.

Zuletzt war Jimi Blue unter anderem bei „Are You The One?“ und „Villa der Versuchung“ zu sehen. Was ihn dazu veranlasst hat, ins Reality-TV einzusteigen, erfährst du hier. Und wie sieht es eigentlich im Liebesleben von Jimi Blue Ochsenknecht aus?

Berühmt durch „Wilde Kerle“: Deswegen kennt man Jimi Blue Ochsenknecht

Jimi Blue Ochsenknecht wurde am 27. Dezember 1991 als Sohn von Model Natascha und Schauspieler Uwe Ochsenknecht geboren. Zusammen mit seinen drei Geschwistern, Wilson Gonzalez, Cheyenne Savannah und seinem Halbbruder Rocco Stark ist Jimi Blue in München aufgewachsen. Mit neun Jahren stand Jimi Blue zum ersten Mal an der Seite seines Vaters und Bruders Wilson im Film „Erleuchtung“ vor der Kamera. Der große Durchbruch folgte kurz darauf. Mit den „Die Wilden Kerle„-Filmen wurde Jimi Blue Ochsenknecht zur Kinderberühmtheit. Danach folgte unter anderem eine Rolle im Film „Sommer“, bevor Jimi Blue Ochsenknecht seine Musik-Karriere startete. Er veröffentlichte ein Album und erhielt die Goldene Schallplatte.

Wusstest du schon? Nach eigenen Angaben ist der Name „Jimi“ vom Gitarristen Jimi Hendrix abgeleitet. „Blue“ kam dazu, weil Jimi bei der Geburt blau angelaufen war, als sich die Nabelschnur um seinen Hals zog.

Jimi Blue Ochsenknecht schockt mit Aussage zu Tochter Snow: „Unfreiwilliger Erzeuger“

Vor allem mit seinem Liebes- und Familienleben sorgte Jimi Blue Ochsenknecht für Furore. Mit seinen Geschwistern herrschte lange Zeit Funkstille und auch Natascha Ochsenknecht selbst war auf ihren Sohn schlecht zu sprechen. Im Jahr 2020 machte Jimi Blue Ochsenknecht seine Beziehung zu Yeliz Koc öffentlich, im Oktober 2021 kam ihre gemeinsame Tochter Snow zur Welt. Zuvor hatten sich Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht aber getrennt. Ein öffentlicher Rosenkrieg folgte. So machte Yeliz im Dschungelcamp bekannt, dass Jimi Blue ein Jahr lang keinen Unterhalt gezahlt hatte und auch den Kontakt zu seiner Tochter vermied.

„Natürlich, wenn man freiwillig ein Kind auf die Welt setzt, dann soll man sich auch darum kümmern. Ich wollte es aber nicht. Ich bin unfreiwilliger Erzeuger.“

Als Jimi Blue Ochsenknecht seine Schock-Aussage tätigte, bezog auch Natascha Ochsenknecht Stellung. Laut Yeliz Koc sei die kleine Snow auch ein absolutes Wunschkind gewesen. Erst zu Weihnachten 2024 trat Jimi Blue mit seiner Tochter in Kontakt, wie ein Video auf Instagram zeigte. Von 2022 bis 2024 war Jimi Blue Ochsenknecht mit der Rennfahrerin Laura-Maria Geissler zusammen – trotz Antrag kam es zur Trennung. Seine Tochter hatte er nach „Bild“-Informationen drei Jahre lang nicht gesehen. Obwohl Yeliz und Jimi Blue als Eltern mittlerweile zusammenhalten, behält die Mutter das alleinige Sorgerecht für Snow. Ein Liebes-Comeback sei laut Yeliz Koc ausgeschlossen, wie sie ihren Followern verriet.

Privat war Jimi Blue Ochsenknecht mit der Rennfahrerin Laura-Maria Geissler zusammen. Foto: IMAGO/BREUEL-BILD

„250.000 Schulden“: DESWEGEN musste Jimi Blue Ochsenknecht ins Gefängnis

Im Oktober 2025 zieht Jimi Blue Ochsenknecht in den Promi-Knast bei Sat.1 – doch so fremd ist ihm das Gefängnis gar nicht. Promi Big Brother sei für Jimi Blue kein Problem, wie „Bild“ zitiert. Der Hintergrund: Erst im Juni 2025 wurde Jimi Blue Ochsenknecht am Hamburger Flughafen wegen Betrugsverdacht festgenommen. Er hatte eine offene Rechnung für eine Geburtstagsparty in einem Hotel in Tirol in Höhe von 14.000 Euro trotz mehrerer Mahnungen und Gerichtsverfahren nicht beglichen. Yeliz Koc übernahm die Rechnung sofort, um Jimi vor einer Verurteilung zu bewahren. „Ich habe es nicht für mich getan, ich habe es wirklich für unsere Tochter getan„, gestand sie gegenüber RTL. Im Juli 2025 folgte der Gefangenentransport in die Justizanstalt Innsbruck. Ochsenknecht teilte seinen Followern mit, auf seinem Weg in sieben Gefängnissen gewesen zu sein.

Wegen einer unbeglichenen Hotelrechnung musste Jimi Blue Ochsenknecht in Untersuchungshaft. Foto: IMAGO/pictureteam

Auf die Untersuchungshaft wurde eine Kaution von 15.000 Euro festgesetzt, die von Jimi Blues Schwester und seinem Ex-Manager gezahlt wurde. Anschließend musste Jimi Blue Ochsenknecht eine Geldbuße von 18.000 Euro zahlen. In der Doku-Soap „Die Ochsenknechts“ verriet Jimi Blue im Jahr 2022, dass er eine sechsstellige Summe verloren hatte und seine Rechnungen nicht mehr begleichen konnte. Seit dem ist er immer wieder in Reality-Formaten zu sehen. „Das ist das schnellste Geld, das man verdienen kann, ehrlich gesagt. Die zahlen ziemlich gut„, verriet Jimi Blue in der Serie. Das Geld scheint der Kindheitsheld gut zu gebrauchen. In der Sendung „Villa der Versuchung“ äußerte Jimi Blue Ochsenknecht, dass er aktuell rund 250.000 Euro Schulden habe.

Da kommt ihm die Gage bei „Promi Big Brother" gerade richtig – auch über das Preisgeld dürfte er sich freuen, falls er die Show als Sieger verlässt.