Prozess vorbei: Jimi Blue Ochsenknecht muss tief in die Tasche greifen

Schauspieler und Promi-Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (33) musste in Österreich vor den Richter. Grund: Eine seit Jahren offene Hotelrechnung, die ihm nun ordentlich auf die Füße gefallen ist.

Ende 2021 checkte Jimi Blue in einem feinen Vier-Sterne-Hotel in Tirol ein. Mehrere Tage Party, Geburtstagsfeier, Essen, Drinks, Fahrservice. Die Rechnung lag bei knapp 14.000 Euro.

Jimi Blue Ochsenknecht kommt milde davon

Der Hotelier wartete. Und wartete. Doch von Jimi kam wohl nichts. Also zog er vors Zivilgericht und bekam recht. Doch selbst danach blieb die Kohle aus. Am Ende schaltete er die Staatsanwaltschaft Innsbruck ein. Die stellte Ende 2024 sogar einen Europäischen Haftbefehl aus. Ende Juni 2025 klickten in Hamburg die Handschellen.

+++ Auch für dich interessant: Jimi Blue Ochsenknecht jammert über Haft: „Essen war leider nicht so“ +++

Am Flughafen wurde der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht festgenommen. In Innsbruck kam es nun zum Showdown. Vor Gericht gab sich Jimi kleinlaut. „Ich würde generell die Verantwortung übernehmen dafür, dass ich nicht bezahlt habe“, zitiert ihn die Deutsche Presse-Agentur.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Er entschuldigte sich beim Hotelchef und sogar öffentlich im Gerichtssaal. Die Richterin entschied sich für eine sogenannte Diversion. Laut Erklärung des „Digitalen Amts“ (oesterreich.gv.at) bedeutet das für ihn: kein Urteil, kein Eintrag ins Strafregister, dafür eine satte Geldbuße. Jimi Blue muss nun 18.000 Euro zahlen. Dabei darf der Schauspieler die Summe in sechs Raten á 3000 Euro abzahlen.

Jedoch soll ihn die Richterin gewarnt haben: „Wenn Sie die 18.000 Euro nicht zahlen, wird das Verfahren automatisch fortgesetzt.“ Die „Bild“ zitiert den Schauspieler wie folgt: „Ich gebe mein Bestes, das schnell zu bezahlen.“