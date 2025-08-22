Verhandlung von Jimi Blue Ochsenknecht steht kurz bevor – die Ruhe vor dem Sturm

Die Familie Ochsenknecht trotzt aktuell allen Schlagzeilen – und zeigt, wie stark ihr Zusammenhalt ist. Trotz der bevorstehenden Gerichtsverhandlung gegen Jimi Blue Ochsenknecht fand sich der gesamte Clan zu einem besonderen Familienausflug zusammen. Gemeinsam ging es ins Grüne, wo die Reality-Stars einmal mehr bewiesen, dass sie in turbulenten Zeiten zusammenhalten.

Jimi Blue Ochsenknecht, der derzeit Österreich nicht verlassen darf, durfte ebenfalls mit dabei sein. Untergebracht auf dem Hof seiner Schwester Cheyenne, nutzte er die Gelegenheit, gemeinsam mit seiner Familie Kraft zu tanken – und für einen Moment die anstehenden Sorgen zu vergessen.

Natascha Ochsenknecht sorgt sich liebevoll um die Familie

An einem idyllischen See in Österreich schlugen die Ochsenknechts ihre Zelte auf – und feierten zugleich den 61. Geburtstag von Natascha Ochsenknecht. Am Zelt flatterte eine Glückwunsch-Girlande, während sie ihre Liebsten mit einem echten Klassiker überraschte: Kartoffelsalat und Buletten, eigens aus Berlin mitgebracht. Doch zunächst war die 61-Jährige nicht allzu begeistert von der Idee des Naturabenteuers. „Nix Glamping“, kommentierte sie in einer Fragerunde auf Instagram und spöttelte nach der Landung in Graz über „nichts Schöneres als Zelten mit Regen“.

Am Ende nahm sie das Ganze jedoch mit Humor – am Lagerfeuer eingehüllt in ein Ganzkörpernetz, „Moskito-Socken“ inklusive. Die Szenen, die auch für die Reality-Doku „Diese Ochsenknechts“ festgehalten wurden, zeigten einmal mehr, wie turbulent es in der Familie zugeht.

Jimi Blue Ochsenknecht muss sich bald vor Gericht verantworten

Zwischen Angeln, Ballrettungsaktionen von Cheyenne im See und waghalsigen Flyboard-Versuchen von Jimi Blue Ochsenknecht blieb die Stimmung ausgelassen. Selbst Oma Bärbel Wierichs war mit von der Partie – allerdings im gemütlichen Wohnmobil, während die anderen sich mit Zelten begnügen mussten.

Doch nach der kurzen Verschnaufpause in der Natur wartet die Realität: Am Freitag (22. August) muss Jimi Blue Ochsenknecht vor Gericht erscheinen. „Ich muss für mein Fehlverhalten gerade stehen und trage dafür die Verantwortung und die Konsequenzen“, erklärte er Anfang August in einer Instagram-Fragerunde.

Der Schauspieler soll Ende 2021 eine Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro nicht bezahlt haben. Nachdem er Ende Juni bei der Einreise in Hamburg festgenommen und nach Österreich ausgeliefert wurde, kam er gegen eine Kaution von 15.000 Euro wieder frei. Bis zum Ende des Verfahrens, so die Staatsanwaltschaft Innsbruck, habe er „gelobt, sich in Österreich aufzuhalten“. Für Jimi Blue Ochsenknecht beginnt damit eine entscheidende Phase – während seine Familie ihm demonstrativ den Rücken stärkt.

