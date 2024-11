Jil Rock privat: Über One-Night-Stand ins „Sommerhaus der Stars“? SO lernte sie Oliver Sanne kennen

Als viele Promipaare glaubten, sie wären im „Sommerhaus der Stars“ schon auf der Zielgeraden, kam plötzlich DIESES Couple um die Ecke: Jil Rock und Oliver Sanne. Sofort sorgte das Erscheinen von diesem Neuzugang für Aufruhr bei den anderen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten. Wir verraten dir, wie Jil Rock ihren Oliver privat kennenlernte.

Oliver Sanne war Bachelor 2015 – daher kennt man den „Sommerhaus der Stars“-Neuzugang. Bei der Frau an seiner Seite dürfte bei vielen Zuschauern ein Fragezeichen im Kopf aufgetaucht sein. Dabei war Jil Rock auch schonmal im Fernsehen zu sehen! Doch woher kennt man die Reality-TV-Kandidatin? Und was macht Jil Rock privat?

Vergangenheit im TV: Woher kennt man Jil Rock?

Jil Rocks Freund ist Ex-Bachelor, aber sie war keine Kandidatin in der Show bei RTL. Die 32-jährige Jil Rock kennt man eher aus Castingshows, als aus Dating-Formaten. Als Sängerin versuchte es Jil Rock bei Gesangscontests und war sogar beim ESC (Eurovision Song Contest) dabei. Sie war zweimal bei „Popstars“ auf dem Sender ProSieben zu sehen, kam aber nicht besonders weit. Im Jahr 2009 hatte Detlef Soost eine klare Meinung von Jil Rock: „Du siehst aus wie ein Kachelofen!“ Beim ESC-Entscheid „Unser Star für Baku“ schaffte es Jil Rock nicht in die zweite Runde. Am berühmtesten ist Jil Rock für ihren Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2014, wo sie mit einem blonden, frechen Kurzhaarschnitt zu Miley Cyrus „Wrecking Ball“ performte. In die Top 20 schaffte Jil Rock es bei „DSDS“ aber nicht.

Nach ihrem Auftritt bei „DSDS“ verschwand Jil Rock aus der Welt der Kameras, kehrte dann 2020 überraschend zurück – aber nicht in der Hauptrolle. Sie begleitete ihren Freund Oliver Sanne zu dessen Teilnahme beim „Promiboxen“. Vor laufenden Kameras wurden Oliver Sanne und Jil Rock zu Verlobten, als er ihr einen Antrag machte. Nach über sechs Jahren Beziehung sind Oliver Sanne und Jil Rock privat immer noch verlobt, wann sie seine Frau wird, ist nicht bekannt. Zusammen kehrten Jil Rock und Oliver Sanne als Neuzugänge 2024 ins Reality-TV beim „Sommerhaus der Stars“ zurück, wo sie sich der härtesten Couple-Challenge stellen.

Jil Rock privat: Wie lernte sie den Ex-Bachelor kennen?

Wenn man einen Ex-Bachelor nicht im TV kennenlernt, wo dann? Die genauen Details hält Jil Rock privat. Klar ist aber, dass Jil Rock und Oliver Sanne dieselbe Leidenschaft teilen – und zwar Fitness und Gesundheit. Jil Rock hat Psychologie studiert und einen Master in Healthmanagement gemacht. Während des Studiums verdiente sie sich etwas als Promoterin und Kellnerin dazu. Inzwischen ist Jil Rock privat als Gesundheitsmanagerin tätig. Ereignisse aus ihrem Leben teilt Jil Rock selten – sogar das Insta von Jil Rock war bis zum Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ privat. Du musstest ihr also folgen, um einen Einblick in das Leben der Kandidatin zu erhalten. Vor allem Reisen, Sport und Ernährung sind auf dem Instagram-Account von Jil Rock Thema.

Hintergründe zu ihrer Beziehung, der Familie oder einem Kinderwunsch hält Jil Rock privat. Ein pikantes Detail zu ihrem Kennenlernen mit Oliver Sanne verriet die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin aber in einem Interview. Gerüchten zufolge, sollen sich die Verlobten über einen One-Night-Stand kennengelernt haben. Jil Rock äußerte, die Wahrheit wäre gar nicht so weit davon entfernt – Oliver Sanne hatte sich mit ihr zwar nur einen One-Night-Stand erhofft, es sei dann aber mehr daraus geworden. Ob die beiden „Sommerhaus der Stars“-Neuzugänge in der Show tiefer blicken lassen?

Ein paar private Details zum Leben von „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Jil Rock kennst du jetzt. Doch wie sieht es mit ihrem Verlobten Oliver Sanne aus? Tiefere Einblicke zu Oliver Sanne geben wir dir hier.