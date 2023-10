Jessy Wellmers Interview als „Tagesthemen“-Sprecherin: „Klingt so illegal“

Sie ist die Nachfolgerin der legendären Caren Miosga: Jessy Wellmer. Den meisten als versierte Sportfachfrau bekannt, übernimmt die 43-Jährige eine der wichtigsten Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen.

Am Montagabend (30. Oktober) feierte die neue „Tagesthemen“-Sprecherin ihr Debüt. Zuvor gab Jessy Wellmer noch ihren eigenen Kollegen ein Interview. Auf dem Instagram-Account der „Tagesschau“ sollte es erscheinen und einiges Aufschlussreiches über das neue Gesicht der ARD-Nachrichten ans Licht bringen.

„Tagesthemen“-Sprecherin Jessy Wellmer und die Frage aller Fragen

Und so stellten die Kollegen direkt die wichtigste Frage zu Beginn des Interviews: „Nutella mit oder ohne Butter?“ Eine essenzielle Frage. Eine Frage, die das Potenzial hat, eine ganze Nation zu spalten. Während der Autor dieser Zeilen ganz klar daumendick Butter bevorzugt, könnte Wellmers Antwort Teile der Republik „verstören“.

„Statt Butter: Frischkäse und Karamell-Creme, dann passt es“, so Wellmer. Was für eine Kombi. Eine Antwort, die bei den Fans für reichlich Diskussionen sorgte. „Nutella und Butter! Können wir das jetzt ein für allemal klären?“, fragte eine Zuschauerin via Instagram.

Nutella-Diskussion nimmt seinen Lauf

Eine andere schlug vor: „Und (viel) kalte Butter, idealerweise salzige. Am besten auf einem guten Körnerbrot oder feistem Graubrot. Mmmh.“ Während ein dritter seinen Vorrednerinnen mit den Worten „So ist es. Alles andere ist Frevel“ zustimmte.

Doch auch Wellmers Karamell-Frischkäse-Vorschlag hallte noch nach. „Frischkäse und Karamell-Creme klingt so illegal“, findet der Nutzer. Zugegeben … Zahnärzte hätten an dieser Kombi wohl weniger Freude.

Natürlich wurde aber auch die Zusammensetzung von Nutella diskutiert. „Warte auf einen Mensch, der auf die Nutella-Frage ‚ohne Palmöl‘ antwortet“, so ein Instagram-User. Während ein weiterer konsequent schreibt: „Gar kein Nutella.“